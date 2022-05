Ordino i Andbank signen un acord per reprendre la Nit de la Candela

La Nit de la Candela es tornarà a celebrar el 16 de juny i comptarà amb el suport d’Andbank, gràcies al conveni de col·laboració signat entre l’entitat bancària i el Comú d’Ordino. En representació de l’entitat bancària, el signatari ha estat el director general, Josep Ma. Cabanes, que ha estat rebut pel cònsol major d’Ordino, J. Àngel Mortés, per formalitzar l’acord, que ha tingut lloc a la sala del Consell.

La singular festa es reprèn dos anys després, ja que els protocols sanitaris no permetien l’alta concentració de públic que va tenir lloc durant les dues primeres edicions de 2018 i 2019. Hi ha previst il·luminar les places, els carrers i els jardins d’Ordino amb onze mil espelmes. L’encesa es farà a dos quarts de deu del vespre i igual que a les anteriors edicions, hi haurà diferents actuacions i concerts gratuïts fins dos quarts de dues de la matinada.