Ordino engega les formacions per certificar informadors de la Reserva de la Biosfera

El Comú d’Ordino ha organitzat una formació per a certificar informadors de la Reserva de la Biosfera. La convocatòria ha anat dirigida als departaments de Turisme, Medi Ambient i Comunicació del Comú i és la primera que s’organitza. L’objectiu és fer-la extensiva a altres sectors de la parròquia com els hotelers, comerciants i guies de muntanya. L’enginyer d’Andorra Recerca + Innovació, Marc Font, que va ser el coordinador del procés de candidatura de la Reserva de la Biosfera a Ordino, ha estat el tècnic escollit per presentar els continguts. La iniciativa ha servit per ampliar coneixements, resoldre dubtes i obtenir el màxim d’informació per poder donar resposta a les preguntes i inquietuds que sorgeixin de la ciutadania en relació a la declaració de la vall d’Ordino com Reserva de la Biosfera.

La reunió ha tingut lloc a la sala El Cim, de la Casa de la Muntanya, i hi han assistit nou treballadors del Comú. S’han tractat aspectes teòrics i pràctics com el principals valors que han fet possible el reconeixement, pel que fa a espècies: campaneta andorrana (flora), la sargantana pallaresa (rèptil) o l’almesquera (mamífer); la delimitació de les zones nucli, el 13,2% del territori, on es troba l’espai natural protegit (Parc natural de la vall de Sorteny); la zona tampó, que representa un 72% del territori, i la de transició amb un 17,8% que inclou el camp de neu d’Ordino-Arcalís.

S’han plantejat qüestions diverses i s’ha incentivat la participació de tothom per a deixar clar conceptes molt bàsics però recurrents com les restriccions que comporta l’etiqueta o la diferència entre una Reserva de la Biosfera i la vall del Madriu, espai protegit Patrimoni Mundial de la Unesco. ‘Corresponsabilitza’t amb la Reserva de la Biosfera’ és el lema escollit per implicar la ciutadania i fer-la partícip en tot allò que comporta haver entrat a formar part d’aquesta xarxa mundial de 727 Reserves, de 131 països amb 260 milions de persones. El títol s’obté després de realitzar la formació i aprovar un test de preguntes en línia de vint-i-una preguntes.