Ordino: Els cortons de l’Hortell i la Coma de Varilles, arrendats als ramaders després de 20 anys

Consell de comú a Ordino (Comú d’Ordino)

Després de més de vint anys, la sessió tradicional dels arrendaments de terres de pastura comunals ha comptat amb la presència dels ramaders d’Ordino. Cal Fijat peixerà el cortó de l’Hortell i Cal Cametes, el cortó de la coma de Varilles, per un valor simbòlic de 25 euros i 60 euros però amb la voluntat de recuperar aquesta tradició. Hi hagut representació de cinc explotacions de la parròquia, tots de segona i tercera generació, amb Cal Saboyano, Ca l’Olibet i Cal Duedra.

Durant el consell, s’ha aprovat el Pla de mobilitat per als treballadors del Comú d’Ordino, en el qual es preveuen com a primeres accions, la posada en marxa d’una aplicació per a aquelles persones disposades a compartir el vehicle o el teletreball. Així ho ha avançat el conseller de Comunicació, Informàtica i Gestió i Desenvolupament Humà, en compliment de l’article 37 de la Llei 21/2018 del 13 de setembre d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

La minoria, representada avui dimecres pel conseller Enric Dolsa, s’ha centrat en la resolució desfavorable del Comú a la petició d’una consulta popular per a saber si la població està a favor de la instal·lació d’un centre de recerca immunològica de Grifols. El cònsol ha reiterat els arguments principals, el fet que sigui un projecte d’interès nacional i es tracti d’un centre de recerca i no un laboratori P3. Mortés ha reconegut el dret a manifestar-se de la població i a portar el cas a Estrasburg, en resposta a les properes accions anunciades pel conseller.