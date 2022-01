Ordino Arcalís celebra la 30a edició del Trofeu Borrufa amb esquiadors de 16 països

Ordino Arcalís acollirà una temporada més el Trofeu Borrufa, que enguany celebra una edició especial amb el 30è aniversari. La cèlebre competició internacional tornarà a reunir, del 24 al 27 de gener, aprenentatge i diversió en una experiència esportiva i personal única per als joves esquiadors i els equips participants. Enguany hi participaran uns 175 esquiadors de 16 països diferents, que vindran acompanyats d’un total de 90 persones que conformen els respectius staffs tècnics

Donada la situació sanitària, la competició garantirà un entorn segur novament sota la supervisió de les autoritats sanitàries del Govern d’Andorra i de la pròpia estació gràcies als protocols dissenyats per a la competició, amb grups bombolla i tests, així com l’obligatorietat dels participants de presentar el Certificat Covid.

L’aposta ferma dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors fa que el Trofeu Borrufa s’hagi consolidat com una cita ineludible del sector, i hagi esdevingut tot un èxit fins a arribar a la 30a edició. La ministra de Cultura, Sílvia Riva ha refermat que el Trofeu Borrufa “s’alinea totalment amb els objectius de Govern de suport a clubs, a la federació i al treball de base que hi ha al darrere, i tenim la creença ferma i sincera en aquest tipus de projectes. A més, estem contents de fer-ho en un escenari com Ordino Arcalís”.

Per la seva banda, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés ha recordat el suport continuat del Comú d’Ordino a la celebració del trofeu des de la seva primera edició. “Són 30 anys d’il·lusió, esforç i dedicació, amb generacions de joves esquiadors seleccionats per la FAE que ens han fet viure moments d’orgull”, ha indicat el cònsol major d’Ordino. En la mateixa línia s’ha expressat Joan R. Mas, que ha assenyalat que “gràcies a l’esforç de tots hem aconseguit que, any rere any, el Trofeu Borrufa segueixi consolidant-se amb èxit. Com a país de neu que som, l’esquí és un dels principals protagonistes de l’activitat esportiva, social i econòmica d’Andorra. És molt important treballar i fomentar l’esport de base amb les noves generacions”.

El director tècnic de la Federació andorrana d’esquí, Carles Visa ha explicat que s’han seleccionat un total de 20 corredors andorrans per participar en la competició, repartits en 2 equips de 10 corredors cada un. D’aquests, 12 són corredors U16 i 8 U14. “La pretemporada ha anat bé, amb una part inicial de la temporada en què, a diferència de l’any passat, han pogut agafar bon ritme. Creiem que arriben ben preparats, tot i que imaginem que la resta de delegacions també hauran preparat la cita amb les màximes garanties”, ha comentat el gerent de la FAE.

Finalment, el director de Marketing de Grandvalira, David Ledesma ha assenyalat que “estem de celebració amb motiu de la 30a edició del Trofeu Borrufa” i ha recordat que “grans figures de l’esquí, que fins i tot han arribat a ser campions olímpics i del món, han passat pel Trofeu Borrufa, com també els nostres grans esquiadors, com la Mireia Gutiérrez, el Joan Verdú o la Cande Moreno entre d’altres”. A més, ha volgut recordar alguns dels pioners del Trofeu Borrufa, com Patrick Toussaint, Jean Claude Montané, Josep Maria Font Piu, Josep Saura, Jaume Rifà o Carmela Fernàndez, entre d’altres. “A dia d’avui encara ens acompanyen en aquesta aventura, i sempre hi han estat presents de manera desinteressada”, ha destacat Ledesma.