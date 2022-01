L’Alt Urgell suma 4.119 contagis de coronavirus des de l’inici de la pandèmia

Un total de 4.119 habitants de l’Alt Urgell –quasi una de cada cinc persones– s’ha contagiat de COVID-19 des de l’inici de la pandèmia, ara fa prop de dos anys, segons el recull de dades del Departament de Salut. I d’aquesta xifra total, 844 contagis (el 20%) s’han produït en només tres setmanes: des de Nadal fins el dia d’avui.

El percentatge és semblant a la resta de Catalunya, cosa que segons el Sant Hospital de la Seu demostra la gran capacitat de transmissió de la variant òmicron. Tot i això, la gran quantitat de població vacunada permet que la pressió hospitalària sigui inferior a la d’ara fa un any, si bé adverteixen que l’ocupació actual també és molt alta. De fet, ara mateix el centre mèdic urgellenc té 7 ingressats amb coronavirus, dos més que la setmana passada.

Segons la darrera actualització de dades, d’aquest dimarts mateix al matí, a la Seu d’Urgell el risc de rebrot continua disparat i està a 5.504 punts (+2.420 respecte d’ara fa una setmana). La taxa de transmissió del virus es manté estable: a 1,50 (+0,06). En canvi, el percentatge de positius als nous tests ha baixat fins a situar-se al 23,10% (-9,39). En l’àmbit pràctic, això significa que quasi una de cada quatre proves PCR fetes a la Seu dona positiu i que cada dos contagiats urgellencs transmeten la malaltia a tres persones més.

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests tres indicadors de referència estan molt semblants als de la Seu: a 5.071 punts, a 1,48 i al 21,24%. Quant a la vacunació, la tercera dosi ja abasta un 35,5% de la població de la comarca. Cal recordar que aquesta setmana ja s’ha obert la recepció de la dosi de record per a la franja de 30 a 39 anys, mentre es continua amb tots els majors de 40 anys. D’altra banda, un 76% d’habitants de l’Alt Urgell (14.821 persones) han rebut almenys una dosi i un 72,4% (12.766) tenen la pauta completa. La vaccinació d’infants de 5 a 11 anys ja abasta el 35% d’aquesta franja.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, també segueixen molt elevats tant la positivitat (22,63%) com el risc de rebrot (4.823). Sobre aquesta segona dada, els índexs més alts continuen sent a l’Alta Ribagorça (6.825), l’Aran (6.093) i el Pallars Sobirà (5.290), tots tres per damunt de l’Alt Urgell, mentre que estan més moderats al Pallars Jussà (4.452) i a la Cerdanya (4.009). La millor dada és que la taxa de transmissió (1,17) està a prop del límit recomanat d’1 a totes les comarques, amb l’única excepció de l’Alt Urgell, i que ha baixat el nombre d’ingressats (15) entre els quatre hospitals pirinencs.

25.048 morts des de l’inici de la pandèmia

Pel que fa a la mitjana de Catalunya, la situació és semblant, amb els tres índexs de referència a 5.482 punts, a 1,25 i al 25,61%. Hi ha 2.617 ingressats a planta dels hospitals (+385 respecte de la setmana passada) i 522 ingressats a les UCI (+22). La darrera setmana s’ha notificat 255 defuncions més per coronavirus i això fa que ja s’hagi superant -en 48- la xifra de 25.000 morts des de l’inici de la pandèmia. Més de 6,4 milions de catalans tenen almenys una dosi del vaccí; i d’aquests, 6,1 milions tenen la pauta completa.