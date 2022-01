Olor de difunt, de Ludmila la Cueva

Títol: Olor de difunt

Autor/a: Ludmila la Cueva

Pàgines: 215

Editorial: Llibres del delicte

Sinopsi:

Quan la policia d’Andorra descobreix els cadàvers d’un empresari milionari i la seva amant, els fantasmes d’un altre crim de fa setanta anys tornen per atemorir els que van viure la desventura de Cal Poncella. Dues desgràcies unides per una mateixa arma del crim. En Cerni Llop, comissari encarregat de la investigació i l’exbatlle en Climent Masoliver, l’únic que sap del cert què va passar anys enrere, hauran de resoldre un trencaclosques tan abrupte com els canvis que ha viscut Andorra en les darreres dècades. La resolució dels nous assassinats ajudarà a tancar les ferides del passat?

Font: lacasadellibro