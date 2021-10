Oliana ofereix als un taller per aprendre a tenir relacions saludables a les xarxes socials

Divendres 22 d’octubre a les 6 de la tarda tindrà lloc a Oliana el taller ‘Relacions saludables a les xarxes’, facilitat per l’entitat SEER, Salut i Educació Emocional i organitzat per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’Ajuntament d’Oliana.

Actualment vivim un moment marcat per un canvi en les maneres de relacionar-nos, que cada cop estan més condicionades per les xarxes socials i el món digital. Sens dubte, aquest nou paradigma ens ha ajudat a mantenir més connexions amb més persones i a fer més petites les distàncies, però també cal un procés de reflexió profund i crític que permeti construir aquestes relacions de la manera més saludable possible.

Els objectius del taller, que es desenvolupa amb una metodologia interactiva i vivencial, són prendre consciència de la predominança de les xarxes i les noves tecnologies en les relacions pròpies, observar l’impacte dels actes individuals en els canals virtuals i prendre responsabilitats envers la promoció del benestar a les xarxes.

El taller està adreçat a joves de 12 a 16 anys. Les inscripcions són gratuïtes i les places molt limitades. Per inscriure’s, cal fer-ho mitjançant el formulari del següent enllaç: bit.ly/RelacionsXarxes. Per a més informació: efuster@ccau.cat