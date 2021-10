Vinyes i Mercader volen portar al Suzuki Swift R4lly S, fins al podi final de FAFE

Amb l’edició del Rally Açores encara molt present en la ment de tots, l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport ha posat rumb a FAFE, per a preparar la que serà l’última prova sobre terra del Campionat d’Europa de Ral·lis 2021, el Ral·li Serras de Fafe e Felgueiras 2021.

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S #28) s’han desplaçat al nord de Portugal, amb l’objectiu de donar continuïtat a la línia ascendent, quant a les seves prestacions, que van exhibir en la segona etapa de la prova disputada a les Açores fa escassos deu dies.

Cal recordar que, Vinyes i Mercader van aconseguir el millor crono en cinc de les set especials disputades en el ral·li disputat en ple centre de l’Oceà Atlàntic. En les dues restants van quedar a dècimes de l’escratx parcial marcat pels seus companys, Javier Pardo-Adrián Pérez.

Un recorregut molt exigent, en part, conegut

Per al tàndem #28 de l’equip Suzuki Ibèrica serà la segona participació consecutiva en la prova organitzada per Clube Desportos Motoritzats do Porto (Demoporto), en principi un avantatge en el moment de fer els reconeixements. L’escenari no serà del tot desconegut.

El traçat total que han preparat els organitzadors per a l’edició 2021 del seu ral·li té un total de 666,19 km, dels quals 197,04 km seran de velocitat, repartits en 16 especials (8 diferents).

El ral·li de Demoporto es disputarà en dues etapes, en cadascuna d’elles amb un bucle diferent de 4 especials cronometrades, que es disputaran dues vegades cadascuna.

Les cronometrades de la primera etapa (dia 2/10), estan situades al nord de FAFE, mentre que les de la segona etapa són pròximes a l’esmentada localitat.

Com és reglamentari seran dues passades de reconeixement per cada especial, es podran realitzar entre les 8 i les 19 hores del dijous (dia 30/9) i de les 8 a les 12 hores del divendres (dia 1/10).

L’activitat per als pilots seguirà aquest mateix dijous, pilotant el vehicle amb el qual disputaran el ral·li. El “free–practice“, entre les 13:30 i les 15:30 hores, i el tram de qualificació (TC) a les 16 hores. Aquest primer dia de competició es tancarà amb l’elecció de la posició de sortida per part dels pilots, segons la seva classificació en el TC, cerimònia de sortida i signatura d’autògrafs per part dels protagonistes.

Després del Ral·li d’Açores s’ajusten posicions en la classificació provisional de l’ERC2

Després de disputar-se les cinc primeres proves de l’ERC2, els pilots de Suzuki només n’han disputat tres, les posicions d’honor del campionat estan molt ajustades. Sense cap dubte, el ral·li portuguès, últim sobre terra, pot començar a definir posicions del podi del certamen.

Abans de la disputa del Ral·li Fafe 2021, Vinyes, amb 82 punts, es troba en una posició gens còmoda. És evident que pot millorar posicions, però per darrere també l’exigiran al màxim. A més sempre cal tenir en compte els equips outsiders que disputen ral·lis de manera aleatòria i que també poden lluitar per a posicions del capdavant.

Classificació provisional de l’ERC2:

Javier Pardo, 119 punts, 2. Dimitry Feofanov, 118 p., 3. Polonsky Dariusz, 92, 4. Joan Vinyes, 82 p., 5. Victor Cartier, 81 p.

Joan Vinyes està convençut que, amb el Swift R4lly S, pot estar entre els millors, però les carreres cal disputar-les i sobretot acabar-les, de res serveix fer una excel·lent primera etapa i després quedar aturat al mig d’un tram.

L’ERC2 està molt igualat, però fins al final, encara hi ha molt camí per córrer. Qualsevol error pot suposar la perduda de punts que poden ser decisius. És a dir, tenir un bon ritme de competició és important, però mantenir-lo fins al final és vital. És evident que, un polsim de sort mai ve malament.

Vinyes molt motivat per tornar al Ral·li de Fafe

L’equip Suzuki Ibèrica va disputar per primera vegada el Ral·li Fafe e Felgueiras a principis del 2020, l’experiència va ser catalogada per Joan com “d’extraordinària” i que li agradaria repetir, l’ocasió ha arribat i no la desaprofitarà. “A més enguany és vàlid per a l’ERC, competició en la qual estem immersos. L’edició 2021 del ral·li és sensiblement més llarg encara que no hi ha cap especial que superi els 20 km, caldrà comprovar que sorpreses ens té reservada aquest traçat en part nou. Del qual estic convençut és que la participació d’any passat ens serà molt vàlida en molts sentits, per a mi el més notable, és que competirem en un escenari en el qual no partim de zero, això sempre ajuda.”

A les 8.00 hores del dissabte (dia 2/10) s’iniciarà la primera etapa del Ral·li Fafe e Felgueiras, des del podi situat en la Plaça Màrtirs Feixisme (Feira Velha) de la localitat de Fafe.