Obertura de l’església romànica de Sant Serni de Cabó per Setmana Santa

El 15, 16 i 17 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa, l’església de Sant Serni de Cabó tornarà a obrir les portes. Les visites al temple es podran dur a terme de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de dues del migdia i seran gratuïtes.

Com a novetat, enguany hi haurà una activitat infantil per donar a conèixer a la mainada el document dels Greuges i el llinatge dels Caboet. Amb el títol “Pinta i dibuixa la teva rancura favorita”, tots els infants que ho desitgin podran dibuixar i pintar la queixa de Guitard Isarn que més els agradi. D’altra banda, en els guiatges es parlarà d’una venda del fons Caboet de l’any 1038, procedent de l’antic arxiu de la canònica agustiniana d’Organyà. El document, conegut com “la venda dels set arbres fruiters”, conté escrits en català el nom de set arbres fruiters: “moreres, oliver, noger, pomer, amenleros, pruneros i figeros“.

El Centre d’Interpretació de l’església de Sant Serni, promogut pels Amics de la Vall de Caboet, té com a objectiu donar a conèixer, mitjançant una exposició al seu interior i visites guiades, tres aspectes clau del patrimoni històric i cultural de la Vall de Cabó: el llinatge feudal dels senyors de Caboet, el manuscrit dels Greuges de Guitard Isarn -un dels textos més antic en llengua catalana datat de l’any 1105- i el temple romànic.