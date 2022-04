Es licita el subministrament d’articles d’uniformitat per al Departament de Policia

El Govern ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic per al subministrament d’articles d’uniformitat per al Departament de Policia.

Diversos contractes de subministrament d’articles de vestuari de la uniformitat del Servei de Policia van exhaurir l’any 2021. Així doncs, amb la voluntat i la necessitat de continuar reposant la uniformitat dels agents de Policia a mesura que aquesta es fa malbé i per subministrar-ne a les noves promocions d’agents, és necessari dur a terme un concurs per a l’adquisició de diferents articles de vestuari que componen aquesta uniformitat. Per a la contractació d’aquests serveis de subministrament es procedeix a la licitació per lots i per preu unitari d’aquests articles mitjançant concurs nacional, procediment obert i modalitat de contractació ordinària.

Els diferents lots pels quals es liciten aquests treballs de subministrament són, a tall d’exemple, jaqueta i pantaló impermeables; jaqueta lleugera; anorac; vestit d’home i de dona; o botes de patrulla. Les ofertes es poden lliurar, en sobres tancats al Servei de Tràmits del Govern, fins al 13 de maig del 2022 en horari d’atenció al públic.

Licitació per al subministrament de vestimenta per al COEX

D’altra banda, també s’ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic per licitar el subministrament de vestimenta amb la imatge corporativa del COEX, amb la voluntat de renovar la roba de treball dels efectius del cos.

La licitació es fa mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 6 de maig del 2022.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant una cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. Es pot sol·licitar informació complementària a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres del Ministeri de Territori i Habitatge.