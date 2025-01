Oberta la presentació de treballs al Premi Guillem de Belibasta de narrativa ambientada al medi rural o natural

Cartell del XI Premi Guillem de Belibasta (AFICT)

El Premi Guillem de Belibasta, de narrativa ambientada al món rural o natural, ja ha obert la recepció de treballs per a la seva onzena edició. Els aspirants al guardó poden enviar les seves creacions al correu electrònic premibelibasta@gmail.com. El certamen l’organitza l’Associació Festiva i Cultural de Tragó de Segre. En aquesta població del municipi de Peramola (Alt Urgell) és on es farà el lliurament dels premis, el dia 7 d’agost.

Els textos han de ser de narrativa breu, originals, inèdits, escrits en català i que tinguin com a ubicació central del seu argument l’entorn natural o rural. Cada autor o autora pot presentar fins a tres obres diferents. L’extensió màxima ha de ser de 15 pàgines, amb lletra Arial, mida 12 i interlineat 2,0. En el moment d’enviar el treball s’hi haurà de fer constar el títol de l’obra i el nom, DNI, adreça i telèfon de l’autor. El termini de presentació ha començat ara i s’acabarà el 7 d’abril de 2025.

Al mes de juny l’organització publicarà al seu web (www.afict.cat) la relació dels 9 finalistes que s’escolliran a la fase prèvia de selecció. Aquests nou treballs escollits seran avaluats per un jurat que enguany està format per Laura Casanovas, Isidre Domenjó, Joan Graell, Carles Serra i Jesús Bach. Es valorarà l’originalitat, el contingut, la riquesa expressiva, la maduresa i la redacció acurada.

El premi per al guanyador és de 2.000 €. També hi ha un segon premi, valorat en 800 €, i un tercer de 500 €. El jurat també preveu, si ho considera oportú, concedir dos accèssits dotats amb 150 € cadascun. També hi ha la possibilitat de declarar desert algun dels premis si es considera que cap dels treballs n’és mereixedor.

Els guardons es lliuraran en un sopar de gala que se celebrarà el 7 d’agost vinent, al Centre Cívic de Tragó. A l’acte hi seran convidats els nou finalistes i serà el moment en què el jurat anunciarà el guanyador. Les obres de tots els guardonats també es publicaran en un recull que editarà Salòria.

L’11è Premi Guillem de Belibasta compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Peramola, l’Ajuntament d’Oliana, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Òmnium Alt Urgell, Hotel Can Boix, la Penya Blaugrana de Peramola i Comarca, La Pelli i el Departament de Cultura de la Generalitat. També hi donen suport el Govern d’Andorra, l’Associació Llibre del Pirineu i el Consorci per la Normalització Lingüística.