La gran final de la segona Lliga del Paraulògic, el 25 de gener

Una persona participant al Paraulògic. Foto: Cedida

La segona Lliga del Paraulògic culminarà amb una gran final al Teatre Poliorama de Barcelona, el dissabte 25 de gener a les 12.00 hores. La competició, que ha captivat milers de jugadors arreu dels Països Catalans, acabarà la segona edició amb una final oberta al públic, en què els finalistes competiran en directe per a aconseguir el títol.

La còmica Maria Rovira, coneguda com a Oye Sherman, i el filòleg Pau Vidal, que ha dinamitzat totes les partides presencials de la competició, seran els encarregats de conduir l’acte, que combinarà competició, entreteniment i interacció amb el públic, alternant proves amb moments pensats per al públic general.

Després de tres mesos de competició, en què s’han disputat tres fases, els 71 millors jugadors de la segona Lliga del Paraulògic es preparen per a enfrontar-se a la gran final. L’acte, que serà gratuït, durarà fins a les 14.00 hores, moment en què es lliurarà el premi als tres guanyadors: un lot de productes de Paraulògic, una subscripció anual a VilaWeb i una capsa-regal de Fent País.





Com es desenvoluparà la gran final

L’última partida de la competició es disputarà en quatre grups o “ruscs”, amb una durada de 15 minuts cada un. Els participants competiran en proves de vocabulari i habilitat mental, en què es valorarà la rapidesa, la creativitat i el domini de la llengua.

També hi haurà activitats per al públic, amb moments d’interacció i entreteniment pensats per a tots els assistents, i s’hi introduiran més jocs lingüístics, com el Mot-li! i el Minimots. L’entrada a la gran final és gratuïta, però cal inscriure-s’hi prèviament per a garantir-hi l’accés, ja que les places són limitades.





Un recorregut per tot el territori

Amb més de 8.000 participants de 88 comarques dels Països Catalans, la segona Lliga del Paraulògic ha estat un èxit de convocatòria. Fins ara, s’ha desenvolupat en tres fases i la final serà la quarta.

Els participants van competir des de casa en la primera fase en línia, intentant aconseguir la millor puntuació per a classificar-se a la següent ronda. En la segona fase, eliminatòria, els classificats van enfrontar-se en partides cronometrades per a passar a la fase següent, les semifinals. Les partides presencials es van fer a Barcelona, València, Palma, Andorra i Perpinyà, durant els dos últims mesos de 2024, i van determinar qui arribaria a la gran final.





Un fenomen cultural consolidat

El Paraulògic s’ha consolidat com una eina poderosa per a la dinamització de la llengua catalana. Creat el 2021, el joc ja ha atret gairebé tres milions d’usuaris únics, compta amb més de 19.000 usuaris registrats i té una mitjana diària de 90.000 jugadors. La Lliga Nacional del Paraulògic ha ajudat a desvirtualitzar aquesta comunitat i fer visible la passió dels usuaris per la llengua catalana, tot creant una xarxa de jugadors arreu dels Països Catalans.

Amb aquesta segona final, VilaWeb transforma el Paraulògic en molt més que un joc: es converteix en un lloc de trobada on la competició i la diversió es barregen, creant una experiència que connecta persones i fa del català l’excusa perfecta per a passar-ho bé.