Oberta la convocatòria per a fer una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides, a Nova York, el curs 2026-2027

Amb la voluntat de fomentar oportunitats per als joves andorrans que volen conèixer de primera mà la feina que efectuen les representacions diplomàtiques d’Andorra prop dels organismes internacionals, el Govern ha decidit obrir novament la convocatòria per a impulsar l’estada formativa d’un andorrà a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York. Aquesta iniciativa dona continuïtat a un programa impulsat pel Ministeri d’Afers Exteriors des de l’any 2010.
L’estada té una durada mínima de quatre mesos, de setembre a desembre, amb possibilitat d’una pròrroga d’un mes, i es desenvolupa sota la supervisió de la Missió Permanent. La beca inclou la cobertura de les despeses principals associades, com el desplaçament, l’allotjament, el transport intern i l’assegurança sanitària, en els termes establerts al plec de bases.
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el 13 de maig, i acaba el 29 de maig.
Amb aquesta convocatòria, el Govern referma el seu compromís amb la mobilitat internacional i la preparació de les noves generacions en l’àmbit de l’acció exterior.