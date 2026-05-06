Quin Xou Teatre i la Germandat de Sant Sebastià lliuren 2.400 euros a La Seu Solidària per a destinar-los al banc dels aliments de la Seu

Una representació de la companyia urgellenca Quin Xou Teatre i membres de la Germandat de Sant Sebastià han lliurat aquesta tarda de dimecres un xec per un valor de 2.400 euros a l’ONG local La Seu Solidària. La tinent d’alcalde i regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, ha estat l’encarregada de recollir aquest xec que es destinarà íntegrament al projecte Aliments per la Solidaritat del banc d’aliments de la Seu i comarca.
Christina Moreno ha manifestat en el moment del lliurament d’aquesta aportació solidària realitzada per ambdues entitats que “sense la comunió entre les entitats, les associacions i l’equip tècnic, aquests projectes quedarien coixos; vull agrair-los infinitament el seu compromís amb la comunitat i l’estima i el respecte amb què treballen, que és el que dona qualitat al projecte”.
Val a dir que La Seu Solidària invertirà aquests diners en l’adquisició dels productes més necessaris, especialment alimentació bàsica i producte sec, complint així l’objectiu del banc d’Aliments que és ser un suport per a aquelles persones que tenen una necessitat puntual.
Sobre el valor del voluntariat i la cohesió social
La regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Seu ha volgut remarcat també que “més enllà de la xifra econòmica, el més important és el simbolisme i el compromís col·lectiu; faig una crida a continuar amb aquest voluntariat, perquè aquesta petita llavor de temps que aportem és una contribució enorme per a la convivència i la cohesió social”.
Per la seva part, representants de Quin Xou Teatre han explicat al respecte d’aquesta donació que “per tercer any consecutiu, renovem el nostre compromís amb el banc d’aliments, una iniciativa que ens omple d’il·lusió i que dona sentit a tota la nostra feinada. Malgrat l’esforç logístic que suposa cada muntatge teatral, per a nosaltres el veritable premi no és el benefici econòmic -el qual no busquem- sinó l’orgull de ser gent de la Seu fent teatre per a la gent de la Seu, transformant la nostra passió per l’escenari en una ajuda directa i altruista per a la nostra comunitat”.
Recordar que l’aportació solidària realitzada per Quin Xou Teatre prové dels beneficis de recaptació de les funcions que aquesta companyia teatral de la Seu va dur a terme durant la celebració de les festes de Sant Sebastià d’enguany amb el muntatge escènic ‘8mil-4cents-noranta-6’.
Al respecte, des de la Germandat de Sant Sebastià s’ha manifestat que “mantenim una col·laboració molt estreta i positiva amb Quin Xou Teatre; és un intercanvi enriquidor on ens ofereixen la seva obra de teatre i nosaltres hi aportem tot el nostre suport. Com a entitat arrelada i coneguda a la Seu, hem consolidat aquest vincle amb la voluntat d’impulsar nous projectes de futur, i de cara a l’any vinent, el nostre objectiu és ampliar les accions conjuntes més enllà del Banc d’Aliments i, si la recaptació de les entrades no fos suficient, la Germandat està plenament disposada a fer l’aportació necessària per a cobrir la resta”.