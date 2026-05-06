Agricultura disposa de 5.000 vacunes contra la malaltia de la llengua blava per a continuar protegint la cabana ramadera

El Consell de Ministres ha validat aquest dimecres la compra de 5.000 dosis de vacuna per a poder immunitzar la cabana ramadera bovina i ovina del país contra el virus de la Febre Catarral Ovina, coneguda com la malaltia de la llengua blava. L’adquisició dels vaccins segueix el pla de vacunació establert per l’Àrea de Vigilància de la Salut dels Animals de Renda del Ministeri que ja es va iniciar l’any 2024 quan es va detectar un cas de la malaltia al país i arran de la proliferació de la mateixa als països veïns. Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures el virus reapareix, a través del mosquit transmissor, i és prioritari mantenir la cabana ramadera vacunada.
Així, la pauta vacunal estableix l’administració d’una dosi vacunal a tots els animals de l’espècie ovina a partir d’1 mes d’edat i de dues dosis vacunals, la segona al cap de 21 dies d’haver administrat la primera, a tots els animals de l’espècie bovina a partir de 2 mesos d’edat. Els animals que ja havien estat vacunats anteriorment reben una única dosi de record a efectes de poder mantenir la immunitat enfront del virus.
Cal recordar que la cabana ramadera d’Andorra és més vulnerable, atenent la seva petita dimensió pel limitat nombre de caps de cada espècie. L’arribada del virus podria produir una greu afectació que podria provocar una considerable i ràpida disminució dels caps de bestiar d’ovins i bovins. És per això que s’ha aprovat l’adquisició de 5.000 vacunes per un import 11.187 euros.
La malaltia de la llengua blava (MLB) és una malaltia que pot afectar els animals remugants i que és causada pel virus del gènere Orbivirus que es transmet únicament a través de vectors, en aquest cas mosquits. És a dir, els vectors infectats amb el virus actuen com a agent transmissor en picar els animals, els quals al seu torn esdevenen reservoris del virus afavorint així la propagació de la malaltia si no es vacunen i s’immunitzen per a poder combatre el virus. D’aquesta forma, la malaltia no es pot replicar entre els animals només pel seu contacte. Es destaca que aquesta és una malaltia animal que no es transmet a l’ésser humà i que no afecta, ni la malaltia ni haver rebut la vacuna, a la qualitat sanitària de la carn o d’altres productes destinats al consum que es puguin obtenir a partir de la cria dels animals que s’hagin vacunat.