Noves bases del Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica i en Ciències Socials

El Consell General ja té enllestides les bases del nou Premi Principat d’Andorra que comptarà amb dues categories, una dedicada a l’autor o autora d’un treball inèdit d’investigació, i l’altra a l’editorial andorrana que hagi publicat com a mínim un treball d’investigació científica en el darrer any. A les bases es contempla que poden optar al premi els treballs d’investigació científica sobre Andorra, escrits en llengua catalana, inèdits i originals, relatius a la investigació històrica i a les ciències socials (que inclou les ciències polítiques, antropologia, sociologia, dret i economia).
Pel que fa a la categoria de treball inèdit, es premia a l’autor amb 7.000 € i l’edició del treball de recerca per part del Consell General.
D’altra banda, el premi relatiu a la publicació de treballs de recerca, es premia amb 3.000 € a l’editorial andorrana que al llarg del 2025 hagi publicat un o diversos treballs d’investigació de les temàtiques contemplades en el Premi Principat d’Andorra. Amb aquest guardó es vol reconèixer des del Consell General, la feina de les editorials andorranes i donar-les suport en l’esforç que fan per a la publicació de treballs d’investigació sobre el país.
Amb la convocatòria, en els pròxims dies, del Premi Principat d’Andorra es dona continuïtat al premi del mateix nom dotat pel Consell General que es lliurava en el marc de la Nit Literària Andorrana, impulsada pel Cercle de les Arts i les Lletres, i que recentment ha comunicat que “deixa d’organitzar la Nit Literària Andorrana”, ja que “l’actual junta del Cercle considera que aquesta activitat sobrepassa les capacitats actuals de l’entitat”.
En aquest sentit, s’ha optat per convocar directament des del Consell General el Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica i en Ciències Socials, per tal que tots aquells investigadors i científics que ja havien iniciat la seva recerca i la redacció del treball puguin igualment optar al guardó.
Un cop, la Sindicatura aprovi les bases del nou premi, seran publicades al Butlletí del Consell General i al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.