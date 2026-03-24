David Forné reivindica el valor de l’observació científica en el Dia Mundial de la Meteorologia

El Servei Meteorològic Nacional ha impulsat un acte per a commemorar el Dia Mundial de la Meteorologia (que se celebra el dia 23 de març). La jornada ha posat en valor la importància de les dades i de l’observació científica per a protegir les persones, el medi natural i les infraestructures del país. L’acte, s’ha dut a terme aquest dimarts a la sala dels antics emissors de Ràdio Andorra, ha tingut com a lema ‘L’observació d’avui, la protecció de demà’ i ha reflectit el paper essencial de la meteorologia en la presa de decisions.
Durant el seu discurs d’obertura de l’acte, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat la singularitat d’Andorra com a país de muntanya, on el temps i el clima poden variar ràpidament i on la meteorologia té un impacte directe en àmbits com el turisme, la mobilitat o la gestió dels riscos naturals. En aquest sentit, ha posat en relleu el valor de l’actual xarxa d’observació nacional, que cobreix tot el territori i que s’ha reforçat amb col·laboracions com les de FEDA i l’aportació d’observacions nivometeorològiques durant l’hivern.
Aquesta estructura, ha afirmat, permet elaborar informes essencials com el butlletí de perill d’allaus, i millorar la capacitat de previsió davant episodis com incendis forestals, tempestes violentes o altres fenòmens extrems. “Aquestes dades no són només números; són coneixement, anticipació i seguretat”, ha remarcat. És en aquest context que també ha anunciat que durant aquest any s’instal·laran tres noves estacions meteorològiques al fons de vall, concretament a Encamp, Sant Julià de Lòria i la Massana arribant fins a les 31 estacions repartides per tot el territori. “Tot això ens permet tenir una informació més precisa i concisa que ajuda a la professionalització del servei”, ha expressat Forné.
David Forné ha subratllat que les dades, la ciència i la cooperació internacional són la base per a avançar-se als riscos i reforçar la resiliència de les societats modernes. Ha recordat que darrere de cada predicció meteorològica “hi ha milions d’observacions recollides arreu del planeta” mitjançant satèl·lits, estacions, sensors i globus atmosfèrics, i que aquesta informació és imprescindible per a protegir la vida i l’economia.
Així, ha defensat el compromís d’Andorra amb la ciència, la cooperació internacional i la protecció del planeta, i ha fet una crida al conjunt de la societat a continuar implicats en la comprensió i l’observació del clima. “Observar és entendre, i entendre és protegir”, ha afirmat. “Cada observació que fem avui és una decisió que protegeix el demà”.
Taula rodona sobre la transformació de l’observació en decisions operatives
La jornada també ha comptat amb una taula rodona amb experts que han aportat diferents mirades sobre la transformació de l’observació en decisions operatives. Entre els ponents hi havia representants del Servei Meteorològic de Catalunya, de FEDA, del Servei Meteorològic Nacional i de Protecció Civil, que han explicat com la informació meteorològica és clau per a la detecció de la precipitació, la gestió energètica, el seguiment del clima i l’activació de protocols de seguretat.