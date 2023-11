Nova projecció de ‘Dones de Les Escaldes’ per la gran acceptació

Fotograma del documental “Dones de Les Escaldes” (comuee)

Davant l’èxit d’afluència a les projeccions previstes del documental ‘Dones de Les Escaldes’ als Cinemes Illa Carlemany, el Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat una nova sessió. Aquesta tindrà lloc aquest diumenge, 26 de novembre, a les 12 hores, als cinemes Illa Carlemany. L’entrada, com en les anteriors projeccions, serà gratuïta.

‘Dones de Les Escaldes’ és un documental que retrata la vida de les escaldenques nascudes els anys 30 i 40 del segle XX. Aquesta producció audiovisual és una realitat gràcies a la trentena d’entrevistes que s’han pogut fer a dones que han crescut, viscut i treballat a Les Escaldes. Totes elles expliquen les seves experiències i relaten, en primera persona, les seves vivències personals i professionals. Com era Les Escaldes de la seva infantesa, joventut i edat adulta i com ha estat la seva vida com a dones. A més, reflexionen sobre com ha canviat Escaldes. Els records d’aquestes dones constitueixen la memòria viva d’Escaldes-Engordany i contribueixen a preservar i difondre la història recent de la parròquia.