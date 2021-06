Nova campanya de controls per conscienciar sobre la necessitat de tenir l’ITV vigent

La Policia vol iniciar una campanya per tractar temes com el de l’TV, la utilització del cinturó i telèfon mòbil.

L’envelliment del parc mòbil del Principat implica que molts conductors, per diferents motius, decideixin no presentar-se a les revisions obligatòries de l’ITV. Aquest fet repercuteix directament en la seguretat de les persones que utilitzen aquests vehicles i de forma indirecta en la seguretat de tots els altres usuaris que comparteixen les vies públiques amb aquests vehicles.

Tenint en compte que es tracta d’una infracció que es constata de forma habitual, es vol incidir en la importància de passar de forma satisfactòria l’ITV.

D’altra part i en vista que el dia d’avui es constata encara que hi ha usuaris de la via que ometen de forma intencionada l’obligació de cordar-se el cinturó de seguretat, element de seguretat passiva i que té una incidència directa en la gravetat de les lesions en cas d’accident, la policía considera que s’ha d’incidir en aquest tipus d’infracció.

També cal tenir present que la utilització del telèfon mòbil duran la conducció continua sent una de les infraccions més freqüents al volant per part dels conductors i per tant també volen tractar aquest tipus d’infracció.

Aquesta companya s’iniciarà a les 7 hores del dia 7 de juny i finalitzarà a les 19 hores del dia 20 de juny de 2021.

Els articles de la Llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte per a la realització d’aquesta campanya són els següents:

Utilització de telèfons o un acte similar durant la conducció (art. 2.2/4)

Circular sense portar degudament cordat el cinturó de seguretat (art. 72)

Circular sense el distintiu d’ITV en vigència (art. 166)

Circular sense la targeta de transport, malgrat posseir-la (art. 200)

Circular sense disposar de la targeta de transport en vigència (art. 200 )

El departament de Policia dóna a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar el conjunt dels ciutadans.