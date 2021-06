La teva cara et delata

Les videotrucades, els comentaris en vídeo o les reunions virtuals formen part del nostre dia a dia. Davant la impossibilitat de poder reunir-nos amb familiars, companys de treball o clients, aquestes formes de comunicació estan guanyant tant de terreny en la nostra vida que serà molt difícil no continuar utilitzant-les en un futur.

La senzillesa de connectar a través d’un vídeo i l’ús del telèfon intel·ligent ha suposat el seu impuls definitiu entre la població. Sent el mitjà que més s’assembla a la presència física, amb l’avantatge de poder connectar persones, independentment dels quilòmetres de distància que hi hagi entre elles.

Segons explica Roberto Megías, VP & Country Manager de Medallia, companyia líder en gestió de l’Experiència de Client i Treballador, les empreses poden aprofitar l’ús freqüent de vídeos i videotrucades que millorin les experiències dels seus clients o treballadors. Per dues raons principals, la primera, perquè és un canal ràpid, accessible i senzill perquè el client o l’empleat puguin contactar i explicar quina és la seva opinió, necessitat o idea. I la segona, perquè és una de les eines que ofereix una riquesa d’informació molt superior a mitjans tradicionals com el correu electrònic.

I és que “la nostra cara ens delata” explica Roberto Megías, qui afirma que gràcies al vídeo i a la Intel·ligència Artificial, es poden conèixer els sentiments i les motivacions dels clients i treballadors d’una manera més natural per a ells, i poder fer-ho en qualsevol moment i lloc. Aporta informació autèntica i humana que pot canviar la capacitat d’una organització, per comprendre què experimenten els clients amb la seva marca, els seus productes o el sentiment dels seus empleats.

“Amb Medallia LivingLens és possible analitzar tota mena de comentaris de vídeo”, comenta Megías. Amb aquesta solució tecnològica, afirma, es pot capturar fins a 6 vegades més informació que amb els mètodes tradicionals basats en text, analitzant per exemple, la comunicació no verbal, derivada del llenguatge corporal o les dades contingudes en la parla, com l’emoció i el to. “A més som capaços de transcriure la conversa per analitzar-la al detall. I aquesta com és més natural fa que es puguin captar millor l’estat i els sentiments, descobrint què és el que més li importa al client o a l’empleat, en temps real. Alguna cosa que permet prendre decisions organitzatives de manera més àgil i efectiva”, afegeix.

“L’anàlisi mitjançant Intel·ligència Artificial pot dir-nos en quin punt hi ha una mala o bona experiència. En quin moment de la conversa, la persona que està parlant, es refereix a coses negatives o positives i així poder generar una millor idea de com es comporten els clients i empleats, quines facilitats els estem donant o quines dificultats o problemes troben. Es tracta de captar senyals que acosten a les organitzacions a una comprensió completa dels desitjos i necessitats dels seus clients i treballadors“, afirma Roberto Megías de Medallia.

“LivingLens és una plataforma capaç d’humanitzar les respostes i el feedback, donar vida a la veu. Posseeix una gran varietat de capacitats qualitatives i quantitatives per a capturar, analitzar, transcriure, traduir i emmagatzemar vídeos, millorant la recol·lecció de senyals en les recerques de mercat o identificació de les causes arran de problemes en el llançament d’un producte o en el procés de gestió, entre altres. I que al costat de Medallia Experience Cloud com a plataforma, poder oferir una informació més completa a les organitzacions per a la seva presa de decisions, fomentant la fidelització o la retenció i en resum, l’impacte al negoci”.

Per Tecnonews