Nou pàrquing amb abonaments més barats per a descongestionar el trànsit del centre d’Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella ha llogat dos terrenys que sumen prop de 8.000 metres quadrats, als quals s’accedeix des de l’avinguda Santa Coloma, 93 i que tenen connexió amb el passeig del riu (un d’ells ja està llogat i l’altre estarà disponible al gener). En aquest gran espai es construirà una zona verda, un parc infantil i un aparcament amb capacitat per a més de 200 vehicles. Els vianants podran accedir des d’aquests equipaments directament cap a la zona del tartan destinada a caminar o fer esport.

Això afavorirà, d’una banda, l’accés a peu al centre de la parròquia a través del passeig del riu, i de l’altra, permetrà posar en marxa a partir del gener una prova pilot per descongestionar el trànsit del centre de la parròquia. Es tracta d’oferir abonaments a un preu assequible en aquest aparcament més allunyat del centre per als ciutadans que treballin a Andorra la Vella i oferir un transport amb llançadores cap al nucli urbà. L’objectiu és que la prova pilot pugui iniciar-se durant el primer trimestre del 2022.

El lloguer d’un dels terrenys, d’un import mensual de 9.645€, ja és efectiu a partir d’aquest juliol, de tal manera que l’espai s’adequarà provisionalment com aparcament gratuït amb un accés directe per a vianants des del passeig del riu durant els dies 10, 11 i 12 de juliol amb motiu de l’arribada del Tour de França. La mesura s’adopta per afavorir l’aparcament en especial per als turistes, a causa de les dificultats de mobilitat que hi haurà arran del pas de la Grande Boucle. També s’adequarà els mateixos dies un pàrquing gratuït, amb més de 120 places, pròxim a la rotonda de la Comella gràcies a la cessió feta per un particular.

La cònsol major, que ha agraït especialment el gest, ho ha detallat durant la sessió de Consell de Comú que s’ha celebrat aquesta tarda i durant la qual s’ha acordat la declaració d’alienabilitat del terreny de 3.000 metres quadrats a la Borda Nova que el Comú cedeix al Govern per fer-hi pisos a preu regulat. Amb aquest pas, el Govern ja pot disposar de la parcel·la per construir un edifici destinat a pisos de lloguer. Aprofitant el desnivell del terreny, es construiran diverses plantes d’aparcament, que donaran servei tant als residents del bloc com als veïns del barri.

Renovació dels ascensors de l’Aparcament Centre Ciutat

En la sessió de Consell de Comú, també s’ha acordat l’adjudicació per substituir els tres ascensors situats a l’Aparcament Centre Ciutat i que donen accés al vestíbul del Centre de Congressos, per un import proper als 380.000€. A la tardor començarà la renovació, d’un en un, d’aquests aparells tan transitats i que havien quedat obsolets. Així doncs, mentre durin els treballs, sempre es garantirà que n’hi hagi algun de disponible.