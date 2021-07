Els equips BULLS i RDR Italy Leynicese Racing fan doblet a l’Andorra MTB Classic Pyrenees

La primera etapa de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, a la Massana, l’han guanyada l’equip Team BULLS i el RDR Italy Leynicese Racing Team; tant els vencedors de l’etapa masculina com la femenina havien guanyat el Pròleg, el dia anterior. Amb aquest resultat, Martin Frey i Simon Schneller lideren la cursa masculina per només 33 segons. Mentre que Sandra Mairhofer i Costanza Fasolis lideren la cursa femenina amb una significativa diferència d’11 minuts i 33 segons.

La primera etapa de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees compta amb 42 quilòmetres. No obstant això, inclou una llarga pujada de 1.550 metres aconseguint una altitud màxima de 2.120 metres sobre el nivell de la mar. La ruta passa pel famós Vallnord Bike Park i ofereix un recorregut emocionant però molt desafiant.

La combinació de corriols i pujades han resultat ser el terreny ideal per a una batalla èpica per pujar al calaix més alt del podi de l’etapa de la cursa masculina. L’equip BUFF Scott MTB, format per Hans Becking i Francesc Guerra Carretero, han destacat en les pujades, amb les seves bicicletes SCOTT Scale. “Avui m’he sentit millor, sobretot en les dues pujades llargues”, afirma Becking, explicant com s’ha desenvolupat l’etapa. “Hem atacat en la segona pujada marcant una petita diferència. Però en el descens Commençal, l’equip BULLS ha estat millor. Ho hem fet el millor que hem pogut i les diferències segueixen sent molt petites. Demà és una etapa més llarga, que crec que ens pot anar millor, així que ho intentarem altre cop i aspirarem a més”.

Les diferències de temps entre els equips líders són molt petites. En el dia d’avui, Becking i Guerra Carretero han creuat la línia de meta només 24 segons després dels guanyadors de l’etapa, l’equip BULLS. “Ha estat un dia molt dur en altitud”, confessa el guanyador de l’etapa, Schneller. “Fins al Bike Park de Vallnord ens sentíem bastant bé i controlàvem la cursa, però després l’alta muntanya ha fet que ens costés respirar. Però hem gestionat els efectes de l’altitud el millor que hem pogut i hem estat molt forts en les baixades, fet que ens ha ajudat a aconseguir la victòria de l’etapa”.

Els equips BULLS i BUFF Scott MTB Team han compartit podi amb Jakub Zamroźniak i Krzysztof Lukasik, del JBG2 CryoSpace. Amb aquest resultat, el polonès ascendeix a la quarta posició de la classificació general. Marc Rebagliati i Nicola Taffarel, del Wilier 7c Force 2, pugen al tercer lloc de la classificació general, superant als seus companys del Wilier 7c Force 1. Frey i Schneller lideren la classificació, després de les dues victòries.

La cursa femenina

A la cursa femenina, Mairhofer i Fasolis també han aconseguit la seva segona victòria consecutiva. No obstant això, el seu marge com a líders s’ha comptat en minuts i no en segons, arribant 9 minuts i 39 segons abans que l’Alice Pirard i la Greete Steinburg, del MTB Pro Merchandising. “Avui ha estat molt divertit”, comenta Steinburg amb entusiasme. “Hem gaudit molt de les pujades. Han estat llargues, però no massa dures. Les baixades, però… han fet valdre la pena cada metre de l’ascens”.

Les rivals de Pirard i Steinburg, i les guanyadores de l’etapa, també s’ho han passat molt bé. “Ens hem divertit molt”, somriu Mairhofer. “La Costanza [Fasolis] ha volat en els descensos, jo he intentat seguir-la i quedar-me amb ella”.

Ha estat tal el domini de la parella durant la jornada que també han gaudit del paisatge andorrà. “M’encanta la muntanya, i Andorra és un país preciós”, afirma Fasolis. “El paisatge d’avui ha estat espectacular, i no només l’entorn natural, sinó també els pobles pels quals hem passat, eren molt bonics”.

Després de dos dies de cursa, el RDR Italy Leynicese Racing Team es troba al capdavant de la classificació general femenina. L’avantatge d’11 minuts i 33 segons sobre Pirard i Seinburg, de l’MTB Pro Merchandising, hauria de donar la tranquil·litat suficient per a les següents dues etapes.

L’Orbea Factory Team Women necessitarà que les seves rivals pateixin problemes mecànics si volen ascendir en la classificació general femenina. Després de ser terceres, en dues ocasions, Ariane Lüthi i Sandra Jordà estan a 39 minuts i 23 segons de Mairhofer i Fasolis. Lüthi, malgrat la seva fama a les Epic Series, ja té molt poques possibilitats d’afegir el títol de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees al seu palmarès.

Una de les cares més conegudes de la cursa és la del pilot de MotoGP Aleix Espargaró. El pilot espanyol forma equip amb Oliver Avilés i porta el número 41 en honor al número de la seva moto. “El ciclisme a Andorra és molt explosiu, el que potser no és el millor per a mi, però estic gaudint molt”, somriu el pilot d’Aprilia. “Els corriols són durs aquí a Andorra, ja que pugen i baixen constantment. Però, com he dit, estem gaudint i desitjant fer les següents etapes”.

Per als aficionats al ciclisme de muntanya, que també estan gaudint de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, es pot seguir la cursa a www.andorraclassicmtb.com. També es pot descarregar l’aplicació mòbil d’Epic Series, a Google Play o App Store, per rebre actualitzacions de la cursa i veure els vídeos diaris dels millors moments de les etapes