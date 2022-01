Nou ajut a la carn de qualitat controlada d’Andorra

L’ajut corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021, en concepte de foment de la producció de productes agraris de qualitat que es comercialitzen sota el segell de carn de qualitat controlada d’Andorra, ha estat per a Ramaders d’Andorra SA per un import total de 98.845 euros per al període de producció comprés entre el setembre i el desembre del 2021.

Ramaders d’Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura a utilitzar el segell oficial de control i garantia ‘Carn de Qualitat controlada d’Andorra’ per a la comercialització de les carns i productes que s’obtenen dels animals de renda per mitjà de procediments productius degudament regulats i controlats. Amb aquesta subvenció es continua donant suport a la producció i la carn de qualitat del país.