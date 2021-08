Noruega, de Rafa Lahuerta Yúfera, Premi Lletraferit de Novel·la

Títol: Noruega

Autor/a: Rafa Lahuerta Yúfera

Pàgines: 387

Editorial: Llibres de la Drassana

Sinopsi:

Estes esgarradores memòries ficcionades relaten la trajectòria singular d’Albert Sanchis Bermell, un viatge als budells d’una València que ha desaparegut: la ciutat fluvial delimitada per les ombres de la muralla islàmica, l’esperit del Mercat i una percepció lúcida i tràgica de l’existència. Un retrat implacable del misteri i el sentit de la vida inexorablement unida a uns carrers que no han sabut pensar-se, on la indiferència i el desarrelament han anat de la mà, davant d’una sonoritat que, amb tot, exhala encenalls d’optimisme i tendresa. Un cant definitiu de dolor i d’amor a València.

Autor/a

Rafa Lahuerta Yúfera (València, 1971) és un escriptor i novel·lista valencià. És l’autor de la novel·la Noruega, que fou premiada amb el premi Lletraferit de novel·la 2020. Lahuerta, que creà la grada d’animació del València Club de Futbol Gol Gran, ha participat en diversos llibres col·lectius de temàtica futbolística i és autor de La balada del bar Torino (Llibres de la Drassana, 2014).

Font: lacasadellibro