El casc o la vida

L’ús del casc marca la diferència perquè, en cas de col·lisió o caiguda, un contratemps no arribi a convertir-se en una tragèdia. El casc redueix les lesions i la seva gravetat. I, no obstant això, no és petit el nombre de persones que encara es resisteix al seu ús. No sols parlem de motos i bicicletes, la introducció dels nous vehicles de mobilitat personal (VMP) a les ciutats ha incrementat tant el nombre de contratemps en les vies, com els dubtes entre els usuaris respecte a l’obligatorietat de portar-lo o no.

Les normatives varien molt entre països, fins i tot entre regions o ciutats. Però el que no canvia, són els advertiments dels professionals mèdics: les conseqüències d’un traumatisme cranial poden ser molt greus, o fins i tot fatals, motiu pel qual qualsevol mesura de protecció és de vital importància.

Quan un motorista, ciclista o conductor de patinet sofreix una caiguda és habitual que el seu cap colpegi contra el sòl, altres vehicles o objectes del mobiliari urbà, produint-se una lesió per l’impacte directe. A això se li suma que el moviment del cos -cap inclòs- porta una velocitat durant la marxa que, en el moment del xoc, es redueix bruscament. No obstant això, el cervell continua movent-se dins del crani en la direcció que porta el cos, xoca contra la paret interna i es desplaça després en la direcció oposada. Això és el que es diu impacte intern i és capaç de provocar des d’una “petita” lesió cerebral fins a la mort.

Portar el casc correctament posat quan es produeix un xoc canvia completament aquesta situació. En primer lloc, el casc actua com a barrera entre el cap i l’objecte contra el qual s’impacta. Després, l’estructura del casc s’encarrega d’absorbir part de l’energia, amb el que el cervell colpejarà amb menys força contra el crani. Un altre efecte que s’aconsegueix amb el casc és la dispersió de la força de l’impacte de tal manera que la força no es concentra en una sola part del cap.

Recorda que perquè el casc et protegeixi és fonamental que estigui ben col·locat i que sigui de la grandària adequada. Per descomptat, a part de triar sempre models homologats, tingues en compte que la tecnologia també pot suposar un plus per a la teva protecció.

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat