Nevades, pluja i aparell elèctric. Precaució!

Mapa d’Avís groc per mal temps (SMN)

Per a les properes hores, aquest vespre, nit i durant dissabte, s’anuncien precipitacions i un temps inestable al Principat. És per a aquest motiu que s’ha activat l’Avís groc des del Servei Meteorològic Nacional. També des de Protecció Civil es demana precaució amb les activitats a l’exterior i recomana informar-se sobre l’estat de les carreteres per acumulació de neu en els punts més alts del país.

S’esperen nevades per sobre dels 1700-1800 metres, amb gruixos d’uns 20 centímetres entre els 2000 i els 2500 metres. A la vegada, també hi ha pronosticades precipitacions que poden anar acompanyades d’activitat elèctrica.