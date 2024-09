Neix el joc de taula sobre Andorra

El joc de taula “Andorra pam a pam”

Mediterrània Games és una empresa dedicada a la creació de jocs educatius i de lleure, dirigida per Alba Puig Romañach i que neix com una extensió natural de l’Editorial Mediterrània. L’empresa té com a missió oferir experiències de joc que fomentin el coneixement i la diversió en família.

Aquest joc que ara es presenta, “Andorra pam a pam”, està dissenyat per a jugar amb amics i la família i té com a objectiu convertir els participants en experts d’Andorra a través de preguntes, dibuix, mímica i orientació. El joc permet als jugadors descobrir el país d’una manera lúdica, posant a prova els seus coneixements sobre Andorra i oferint una alternativa divertida per a gaudir i aprendre sobre art, natura i cultura sense l’ús de les pantalles.

Inspirat en l’estil del famós Party&co, el joc inclou categories com Art i cultura, Natura i entorn i comerç. Aquest joc assegura una experiència enriquidora i entretinguda per a jugadors de totes les edats. Es podrà obtenir el joc tant on-line com en diversos establiments del país. Estarà a la venda a partir de l’11 de novembre.

Per tal de poder-lo aconseguir online, Mediterrània Games ha obert una prevenda a través de la seva web, on tothom qui vulgui podrà reservar el joc per a no quedar-se'n sense ja que la producció és limitada i fins a exhaurir existències.





Sobre Andorra pam a pam

El joc d’Andorra desafiarà als participants a respondre preguntes, fer mímica i dibuixar sobre art, cultura i natura del país. Està dissenyat per a jugar a partir de 4 participants i permet prendre-hi part en equip si es vol, fent-lo perfecte per a reunions familiars i trobades amb amics. Es compon de 180 preguntes, dividides en tres categories amb 60 preguntes cadascuna: Art i cultura, Comerç i territori, i Natura i entorn.

Les preguntes d’art i cultura poden incloure reptes com representar el Contrapàs, o saber quin edifici es va cremar en un incendi al 1972. També hauran de dibuixar el Mirador del Roc del Quer o els Llacs de Tristaina, per tal que ho endevini la resta de l’equip.

El joc inclou un tauler, 1 dau, 180 preguntes i 6 fitxes de colors, permetent una experiència de joc visualment atractiva i interactiva. Les il·lustracions d’Imma Mestre afegeixen un toc artístic, ressaltant la bellesa i l’encant natural d’Andorra. Amb aquest joc, no només els participants passaran una gran vetllada, sinó que també descobriran aspectes fascinants del país i enriquiran el seu coneixement sobre ell.

La clau del joc és jugar amb sentiment de pertinença i demostrar tot el què se sap del país. En cas de ser nouvingut, les rialles i aprenentatge hi estan assegurats. El joc és una experiència lúdica i educativa que connecta les persones a través del joc i l’aprenentatge, tot celebrant l’esperit i la cultura d’Andorra.