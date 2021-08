Neix el I Trofeu Andorra la Vella per a presentar l’equip del Bàsquet Club Andorra

La Bombonera acull aquest diumenge 29 a les 12h30 el I Trofeu Andorra la Vella en un partit que enfrontarà el MoraBanc Andorra i el CSP Limoges, un dels grans de la lliga francesa i un antic campió d’Europa.

El partit l’organitzen conjuntament el club i el Comú d’Andorra la Vella i avui ha estat presentat en roda de premsa pel president del MoraBanc, Gorka Aixàs i el Cònsol menor David Astrié. “La intenció és que aquet partit es converteixi en la presentació oficial de l’equip tots els estius a la seva pista” ha exposat Astrié amb Aixàs assentint a la vora.

El partit per altra banda, serà el primer del nou protocol aprovat pel Govern (salut i esports) i que permetrà arribar als 1.800 espectadors en els partits de l’equip, una xifra molt més important que la que hi va haver en els pocs partits amb públic de la temporada passada. La novetat principal d’aquest protocol, i és significativa, és que totes les persones a partir de 8 anys hauran de certificar el seu estat de salut respecte a la Covid presentant:

Un certificat de vacunació (+ de 14 dies).

dies). Un certificat mèdic d’haver passat la malaltia fa menys de 6 mesos.

mesos. Presentar un resultat negatiu d’un PCR o TMA de, com a màxim, 72 hores abans.

de, com a màxim, 72 hores abans. Presentar resultat negatiu d’un test d’ antigens de, com a màxim, el dia anterior al partit.

de, com a màxim, el dia anterior al partit. Els assistents hauran de mostrar el seu document d’identitat i portar mascareta FFP2.

El Trofeu Andorra la Vella serà gratis pels socis del club que es podran fer amb una entrada a la seva zona personal al web del club. A les 16 h s’obrirà l’opció d’aconseguir les entrades pels socis. La venda, a 15 euros, també s’obrirà a les 16 h pels no socis. En cas que hi hagi dubtes el club els atendrà al 885900 o per correu a secretaria@bca.ad