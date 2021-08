Els urgellencs podran gaudir de més de 60 parades i atraccions durant la Festa Major

La Festa Major de la Seu d’Urgell comptarà amb un total de 63 parades i atraccions, que es podran visitar a partir del divendres 27 i fins al diumenge 31. Es tracta d’un nombre més reduït que el de festes majors anteriors, ja que, per motius de seguretat, s’ha ampliat la distància entre aquestes.

Concretament hi haurà 18 atraccions, 3 parades de menjar i 2 parades de globus al pàrquing del Dr. Peiró, 27 parades al Passeig i 13 parades de venda ambulant a l’avinguda Pau Claris.

La fira d’atraccions situada al pàrquing del Dr. Peiró serà d’entrada lliure, i comptarà amb la presència de dos vigilants per a garantir la seguretat dels assistents i el compliment de les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. Aquesta obrirà de les 5 hores a les 00 hores i, a diferència d’altres anys, divendres, el preu dels viatges de les atraccions serà l’ordinari, i no d’1 euro.

Pel que fa a les parades, totes elles obriran a les 10 hores i tancaran a les 00 hores.

Per tal d’evitar contagis, totes les atraccions i parades comptaran amb un protocol anticovid.