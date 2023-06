Nàdia Tudó, la “sirena” andorrana

La nedadora andorrana, Nàdia Tudó, amb la seva segona medalla als Jocs de Malta (FAN)

Nova medalla de Nàdia Tudó i tercer metall de la natació andorrana un cop finalitzada la segona jornada (dimecres) dels nedadors dels 19ns Jocs dels Petits Estats d’Europa que se celebren a Malta. En aquesta jornada, també han competit, Tomàs i Bernat Lomero, Biel Cuen i Kevin Teixeira.

Patrick Pelegrina no tenia cap prova programada. La sessió ha finalitzat amb tres finalistes de cinc possibles, dos rècords d’Andorra +18 anys i una millor marca personal (MMP). Teixeira, que durant la jornada ha rebaixat dues vegades els 4:09,17 del rècord d’Andorra +18 anys dels 400 m lliures d’Hocine Haciane Constantin del 21 de febrer 2004. Ha arribat 7è amb un temps de 4:09,05 en la sessió preliminar del matí, per a posteriorment, en la final durant la sessió de tarda, acabar també en 7a posició, amb un registre de 4:07,41. Ambdós registres son rècord d’Andorra +18 anys.

Alfonso Maltrana, entrenador i director tècnic de la FAN: ‘Al matí Kevin ha fet una gran prova. Molt tàctica que ha sabut interpretar malgrat la seva joventut. A la tarda, ha respost molt bé a la intensitat de la carrera, amb un ritme estable i un final fort. El rendiment de Kevin en totes les proves que ha participat durant el campionat és fantàstic. Fins ara acumula dues millors marques personals, dos rècords d’Andorra +18 anys i una medalla’.

Biel Cuen, amb un temps de 4:15,90 i MMP, ha quedat 12è de les eliminatòries dels 400 m lliures i sense possibilitats de nedar la final. Maltrana deia al respecte: ‘hem parlat després de nedar i m’ha comentat que abans i durant la prova s’ha trobat més tranquil i concentrat. Un senyal de creixement sobre les altres facetes que envolta la participació en un gran esdeveniment esportiu’.

Amb una marca de 57,61, Bernat Lomero, ha estat 9è de les eliminatòries i s’ha quedat a la porta d’accedir a la final —el passi estava en 57,60— de la prova de 100 m papallona. El seu germà Tomàs ha quedat segon en la mateixa eliminatòria i, per tant, ha pogut estar en una final on ha acabat 4t amb un temps de 56,11 segons.

Maltrana: ‘La prova ha estat molt igualada i s’ha decidit en els últims 10-15 m finals, quan Tomàs ha cedit en el ritme que portava i s’ha quedat molt a prop de les medalles’.

Tudó, doble medallista, ha assolit una còmoda 3a plaça, en la final de 200 m braça, amb un temps de 2:35,38 i cinc segons exactes d’avantatge sobre el 4r lloc: ‘Volia nedar al voltant del 2:33, però m’he notat bastant cansada. He lluitat, igualment, i estic contenta… però 2:30! —el temps que ha representat l’or i la plata— ara mateix, no hauria sigut possible. Molt contenta amb la medalla i amb ganes ‘de més’ aquesta setmana’.

Finalment, com el primer dia, en la final de 200 m estils de Kevin Teixeira, la direcció tècnica ha optat per no participar en la final del relleu 4×200 m lliures. S’espera que el descans físic i mental que suposa, sumi a favor del rendiment dels nedadors en el tram final de la competició.