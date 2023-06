Allau d’activitats d’estiu per a joves a Andorra la Vella

Una persona observant l’ampli ventall d’activitats per als joves a l’estiu a Andorra la Vella (AndorraCapital)

El compte enrere per a l’estiu ja ha començat i el Comú d’Andorra la Vella ha preparat un amplíssim ventall d’activitats adreçades a infants i joves entre el 3 de juliol i el 7 de setembre. Aquest any s’ofereixen una trentena d’activitats i més 2.600 places distribuïdes en diferents torns en el marc del programa Viu l’estiu i que té per objectiu, tal com ha exposat el cònsol major i conseller d’Esports, David Astrié, oferir alternatives per a totes les edats, afavorir l’activitat esportiva i donar resposta a l’elevada demanda de famílies que busquen activitats per als seus fills i filles en períodes de vacances.

L’oferta de l’estiu 2023 s’estructura en quatre grans eixos: les activitats de lleure als casals d’infants d’El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma (per a infants de 3 a 6 anys) i les colònies per a infants i joves 7 a 14 anys; 11 campus esportius amb modalitats diferents (des de bàsquet, futbol, natació sincronitzada i patinatge artístic fins a judo, taekwondo, rítmica o hoquei, passant per les novetats del triatló i els combinats de pàdel/tennis/esquaix i natació); les activitats d’esports i de lleure per a joves de 10 a 17 anys, com per exemple campus d’escalada, de descens en BTT o skate i els Dijous alternatius; i 3 estades esportives fora d’Andorra (a Amposta, l’Hospitalet de l’Infant i El Port de la Selva).

Les activitats, a més, s’organitzen conjuntament amb 13 clubs esportius de la parròquia.

Pel que fa a les colònies que organitza el Comú fora d’Andorra, es tornen a oferir un torn a Catalunya i un altre a França amb 40 places per torn. Del 10 al 21 de juliol a Domaine Le Noell (Pirineus orientals) i del 21 d’agost a l’1 de setembre a Brunyola (Girona). Els dos centres, tal com ha detallat la consellera de Social, Meritxell Pujol, disposen de piscina, camp de bàsquet i un amplíssim terreny amb bosc. Les colònies, com és habitual, es duen a terme amb els monitors del Comú.

David Astrié ha recordat també que a més d’oferir un servei a les famílies, al llarg de l’estiu es contractaran prop 76 monitors eventuals, contribuït així a generar llocs de treball. La majoria d’ells són persones joves que comencen a incorporar-se al món laboral o estudiants que aprofiten l’època d’estiu per a tenir una primera feina.

Les inscripcions s’obren el dilluns 5 de juny i es poden formalitzar tant als departaments de Social, Esports i Joventut del Comú com a través de la pàgina andorralavella.ad/inscripcions





Es pot descarregar el programa complet d’activitats d’estiu aquí