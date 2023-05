Museus impulsa la 2a edició de les Jornades d’art romànic per a conèixer a fons la singularitat del patrimoni

Tot a punt per a la segona edició de les Jornades d’art romànic (SFGA)

El Ministeri de Cultura i Esports, a través del Departament de Promoció Cultural, presenta la segona edició de les Jornades d’art romànic. L’objectiu és apropar a ciutadans i turistes els museus d’Andorra mitjançant accions que combinen les experiències lúdiques amb la transmissió de la singularitat del patrimoni. A més, les jornades permeten celebrar el Dia internacional dels museus juntament amb el dia de portes obertes dels principals equipaments del país.

Així, i en el marc de les activitats ja presentades del programa ‘Canya als museus’, les jornades són un conjunt de propostes que tenen com a escenari principal –però no únic– l’Espai Columba i que es concentren en el mes de maig. L’eix central és l’art romànic, és a dir, la creativitat que es va expressar en diversos suports entre els segles XI i XIII per tot Europa i que, en el cas d’Andorra, ha conservat diversos testimonis, com múltiples esglésies, restes pictòriques i objectes litúrgics.





Per a apropar tot aquest llegat s’ha dissenyat un programa amb quatre propostes diferents:

– Taller de música medieval a càrrec d’Antoni Madueño, que explicarà l’origen i els usos d’alguns instruments de corda comuns a l’època medieval, combinant-ho amb interpretacions de temes d’aquell període i del barroc, amb la complicitat del públic assistent. L’activitat està programada per al dissabte 13 de maig, a les 12 hores, a l’Espai Columba, amb un preu de 6 euros (gratuïta per als infants).

– Xerrada a càrrec de la historiadora de l’art Alba Pampalona que parlarà de la representació dels animals en els cicles pictòrics i escultòrics de les esglésies romàniques. Ho tractarà a partir de la vinculació que aquestes esglésies tenen amb la circulació de models, els bestiaris medievals, uns compendis en què es trobaven els exemples fisiològics d’aquests animals. La xerrada tindrà lloc el dijous 18 de maig, a les 19 hores, a l’Espai Columba, coincidint amb el Dia internacional de museus. L’activitat serà gratuïta per a tots els assistents i cal reserva prèvia.

– Visita nocturna ‘Què significa el lleó de la Cortinada?’, a l’església de Sant Martí de la Cortinada. El temple és un dels “menys romànics” del Principat, ja que va ser àmpliament transformada en èpoques posteriors. Malgrat això, exhibeix el conjunt pictòric romànic més gran que es conserva a Andorra. La visita se centrarà en aquest llegat romànic, per tal d’aprofundir en unes pintures molt singulars del panorama romànic andorrà. La visita està programada per al divendres 19 de maig, a les 19 hores, a la mateixa església de Sant Martí de la Cortinada. L’activitat és gratuïta i cal fer reserva.

– Tallers d’art romànic per a infants. Amb la voluntat de portar els museus fora de les seves parets, nenes i nens de totes les edats estan convidats a passar per la plaça de l’Espai Columba i engrescar-se a pintar, dibuixar, fer puzles i, en definitiva, mostrar la seva creativitat, tot inspirant-se en l’art que van deixar, fa més de vuit-cents anys, els artistes medievals. L’activitat tindrà lloc el dissabte 20 de maig, entre les 10.30 i les 14 hores o de 15.30 a 18 hores, a l’Espai Columba. L’activitat és gratuïta i no cal fer reserva.

Informació i reserves al tel. 836 908 i a reservesmuseus@govern.ad.