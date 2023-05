FAN: Sis sincronistes infantils a l’equip de natació artística a Nantes

Les joves promeses de la natació andorrana (FAN)

Clou el Campionat de Rutines d’Andorra Open d’estiu de natació artística 2023, celebrat els dies 6 i 7 de maig en la piscina olímpica dels Serradells i organitzat per la Federació Andorrana de Natació (FAN) amb el suport del Comú d’Andorra la Vella, la col·laboració del Club de Natació Sincronitzada Serradells i de l’escola de natació artística LAUesport i la participació de la secció de natació artística del barceloní Club Natació Calella.

En l’apartat institucional, el lliurament de medalles ha comptat amb l’assistència de Justo Ruiz, secretari d’Estat d’Esports en funcions, Sònia Brihi representant de la junta de la FAN i de Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació, que ha destacat la importància de l’Open d’Andorra com a torneig preparatori per a les nedadores que han superat les proves de nivell, abans d’encetar el calendari de competicions internacionals.

D’altra banda, dos Duets AQUA Infantils d’Andorra participaran del 22 al 28 de maig en el Campionat de França de natació artística juvenil, a la ciutat de Nantes i, probablement, competiran del 15 al 16 de juliol en l’Open de Portugal, a Oporto.

Les sincronistes que conformen la delegació andorrana estan distribuïdes en el Duet A, format per Zoé Palau i Jasmine Serrano i el Duet B, format per Aran Van Den Eerenbeemt i Mariona Casas. Neus Gustavsson i Selena Bellocq, conformen el Duet reserva i totes disposen de dues setmanes per a fer els últims retocs abans de viatjar a França amb l’entrenadora de l’equip nacional d’Andorra, Andrea Rodríguez, màxima responsable de vertebrar el coneixement esportiu i amb competències compartides entre el Club Natació Sincronitzada Serradells, l’escola de natació artística LAUesport i la mateixa federació’.

Natàlia Meca, secretària tècnica i coordinadora de Natació Artística de la FAN indica que “estem realment contents perquè hem vist moltíssima il·lusió en les sincronistes, ganes de competir i de tornar a fer el que fèiem abans de la pandèmia. L’Open d’Andorra ens ha permès fer un pas més en el procés d’aclimatació del treball tècnic a la nova concepció de la competició i els canvis de reglamentació en la natació artística recollits en la normativa AQUA 2022-2025″.

Per la seva banda Líbia Montes, entrenadora de LAUesport, ha afegit que “és un plaer poder tornar a veure les nedadores un altra vegada a l’aigua en una competició organitzada a Andorra. Estem segurs que ben aviat tornarem a tenir un grup en competicions internacionals com el que teníem abans de l’aturada”.

Finalment, en l’àmbit esportiu s’ha de destacar la participació del duet mixt pioner de la natació artística màster andorrà, format per Estela Montejo i Jordi Santañes que ultimen preparatius davant del seu imminent debut en un campionat internacional.