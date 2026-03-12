Museus celebra el 40è aniversari de l’obertura de Casa d’Areny-Plandolit al públic amb una festa modernista

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha presentat la programació de ‘Canya als Museus’, que enguany arriba a la desena edició. La programació de ‘Canya als Museus’ està dirigida a un sector ampli de la ciutadania, amb activitats de tota mena, lúdiques, però també altres per a fomentar esperit crític. L’objectiu és trobar diferents maneres d’aproximar a la ciutadania el patrimoni del Principat”, ha expressat Joan Marc Joval, director del Departament de Patrimoni Cultural, durant la presentació de les activitats.
Aquesta edició dona el tret de sortida amb la celebració dels quaranta anys del Museu Casa Areny-Plandolit, amb una festa d’estil modernista, el pròxim 28 de març. “La celebració dels 40 anys del Museu permet acostar a la ciutadania una visita a la Casa Areny-Plandolit des d’un punt de vista diferent. Hem dedicat la festa al modernisme, l’única casa que conserva objectes modernistes i detalls d’aquest estil. La festa començarà amb una visita guiada diferent de les que es fan habitualment i acabarà amb una tarda de música i teatre”, ha relatat la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella.
Casabella també ha exposat les accions que s’han dut a terme durant els darrers divuit mesos, amb l’objectiu de garantir un bon manteniment i renovar la museografia del Museu. Concretament, s’ha efectuat una neteja a fons de la col·lecció amb criteris de conservació; s’han millorat aspectes relacionats amb la seguretat; s’ha actualitzat la senyalització i s’ha renovat la museografia de la primera i segona planta; s’han pintat diverses habitacions i restaurat diversos béns, com un sofà i cadires modernistes. A més, aquestes accions han permès redescobrir un armari secret i recuperar béns i poder-los, com és el cas dels ossos d’una girafa o un taulell d’escacs.
10 anys de ‘Canya als museus’
L’activitat al Museu Casa Areny-Plandolit és només una de les que formen part de la programació de la 10a edició de ‘Canya als museus’ d’aquest hivern i primavera. Les activitats inclouen també les cinquenes Jornades d’art romànic, així com altres activitats pels museus i monuments gestionats pel Govern. Per a participar en les activitats cal reservar als telèfons +376 836 908 / 839 760 o a l’adreça electrònica reservesmuseus@govern.ad. Així mateix, les activitats són gratuïtes per als posseïdors del carnet jove.
Programa d’activitats de la 10a edició de ‘Canya als museus’:
Dissabte, 28 de març: FESTA MODERNISTA A CAL PLANDOLIT. Fa 40 anys que el museu va obrir les portes, i s’ha de celebrar! Activitats gratuïtes.
• Entrada gratuïta durant tota la jornada a la Casa, de les 10 a les 14 h i de les
15 a les 18 h.
• MODERNISME ENREDAT. Visita guiada temàtica centrada en els elements modernistes i vegetals de la Casa, amb fi de la visita al jardí històric i vermut, a les 12 h.
• Festa modernista amb música en viu, tast de productes i receptes vuitcentistes i animadors teatrals per dinamitzar la festa, de les 18 a les 21 h.
Divendres 3 i dissabte 4 d’abril: A LA RECERCA DELS OUS DE PASQUA. ACTIVITAT PER A INFANTS
Museu Casa d’Areny-Plandolit, Museu Nacional de l’Automòbil i Espai Columba. Horari i tarifes habituals.
Dissabte 18 d’abril: ITINERARI PEL POBLE DE SISPONY. Recorregut pel poble en què es parlarà de bruixes, passadors de la II Guerra Mundial i rodatges cinematogràfics. Punt de sortida: Casa Rull, a les 11 h. Activitat gratuïta. Es recomana calçat còmode.
Dissabte 2 de maig: CELEBRACIÓ DE LA RUTA DEL FERRO ALS PIRINEUS. A la Casa d’Areny-Plandolit, de les 10 a les 14 h i de les 15 a les 18 h. Més informació: www.rutadelferroalspirineus.ad.
5a EDICIÓ DE LES JORNADES D’ART ROMÀNIC
• Dijous 14 de maig: L’STRAPPO O L’INICI DE L’ESPOLI DEL ROMÀNIC CATALÀ. Xerrada a càrrec de Martí Gironell, escriptor i periodista, a l’Espai Columba, a les 19 h. Activitat gratuïta.
• Divendres 15 de maig: UN UNICUM A ANDORRA. El Crist de Caselles. Visita guiada a Sant Joan de
Caselles, a les 20 h. Activitat gratuïta.
• Dissabte 16 de maig: VERGES, DAMES I CAMPEROLES. LES DONES A L’EDAT MITJANA. Visita en clau de gènere a l’Espai Columba, a les 12 h. Activitat gratuïta.
• Dissabte 16 de maig: UN VIATGE PER LA ICONOGRAFIA DE LA PINTURA ROMÀNICA D’ANDORRA.
Conferència a càrrec del Dr. Juan Antonio Olañeta i posterior desplaçament i visita a Sant Martí de la Cortinada. Espai Columba, a les 16 h. Activitat gratuïta organitzada pel Departament de Patrimoni Cultural en el marc del cicle d’activitats “Les tardes del Relat” (www.historia.ad).
• Diumenge 17 de maig: ROMÀNIC PER A INFANTS! Activitats lúdiques a l’exterior de les esglésies de Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma i Sant Martí de la Cortinada, de les 11 a les 13 h. Activitat gratuïta.
Diumenge 17 de maig: OBERTURA DELS MUSEUS. Casa d’Areny-Plandolit, Casa Rull, Espai Columba, Museu Nacional de l’Automòbil i la Casa de la Vall. De les 10 a les 14 h, amb motiu de la celebració del DIM (Dia internacional dels museus). Activitat gratuïta.
Dijous 4 de juny: TEMPS DE GUERRA I CAMINS DE LLIBERTAT. ANDORRA I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. Xerrada a càrrec de la doctora Cristina Yáñez de Aldecoa, historiadora i professora a la Universitat d’Andorra, a la Casa Rull, a les 19 h. Entrada gratuïta.