Íria Medina i Pere Cornella, campions d’Andorra de supergegant

Aquest dijous s’ha disputat la Copa Creand a la pista Àliga amb dues curses de supergegant, una que corresponia al Campionat Nacional d’Andorra, i una segona que serà cursa FIS. Íria Medina i Pere Cornella són els nous campions nacionals de la disciplina. En la prova femenina, Íria Medina s’ha imposat amb un temps de 55.02, amb Carlota Comellas segona (+4.87) i Isabella Pérez tercera (+4.95), i amb Ainhoa Piccino quarta (+5.78), mentre que Jordina Caminal no ha completat la baixada.
En la cursa masculina, Pere Cornella s’ha imposat amb un crono de 53.84, amb 0.01 sobre el segon classificat, que ha estat Àlex Rius (53.85), mentre que tercer ha estat Jordi Rogel, amb 54.04 (+0.20).
També han completat la cursa Xavier Cornella, en quarta posició (+0.21), Bartumeu Gabriel que ha estat 5è (+0.22), Max Black 6è (+0.54), Marc Fernández 7è (+1.21), Àlex Comellas 8è (+1.63), Salva Cornella 9è (+1.68), Robert Solsona 10è (+2.50), Èric Mitjana 11è (+2.56), Èric Guimerà 12è (+2.93), mentre que no ha acabat Marcel Pérez.
Així mateix, en la resta de categories, el campió nacional U21 ha estat Salva Cornella, mentre que en U18 el podi femení ha estat per a Carlota Comellas, primera; Isabella Pérez, segona; i Ainhoa Piccino, tercera. En categoria masculina, el podi U18 ha acabar amb Jordi Rogel, primer; Max Black, segon; i Àlex Comellas, tercer.
Els Nacionals d’eslàlom i gegant, el 9 i 10 d’abril
Després d’aquests Nacionals de velocitat vindran els de tècnica, que es disputaran a l’abril a la pista Esparver del Tarter. El 9 d’abril serà el Campionat Nacional d’eslàlom, mentre que el 10 serà de gegant. Abans, el 7 i el 8 d’abril hi haurà dues curses FIS, al Pas de la Casa, en eslàlom i en gegant.
El supergegant, FIS, també per a Medina i Cornella
A més del Nacional de supergegant, s’ha disputat un segon supergegant FIS, també amb triomf per a Íria Medina i per a Pere Cornella.
La cursa femenina ha sigut per a Medina amb 55.17, mentre que Isabella Pérez ha estat segona amb +3.89 i Carlota Comellas tercera amb 4.61. Ainhoa Piccino ha estat quarta i Jordina Caminal tampoc no ha pogut completar la cursa.
La cursa masculina ha estat per a Cornella amb 53.85, per davant d’Àlex Rius (+0.10), segon, i Xavier Cornella (+0.39), tercer. També han completat la cursa Bartumeu Gabriel (4rt), Max Black (5è), Marc Fernández (6è), Robert Solsona (7è), Èric Mitjana (8è), Salvador Cornella (9è), Èric Guimerà (10è), Marcel Pérez (11è), mentre que han quedat fora Jordi Rogel i Àlex Comellas.
Així mateix, Max Black ha estat el guanyador en U18 a la cursa FIS, mentre que en dones la vencedora U18 en aquesta FIS ha sigut Isabella Pérez.