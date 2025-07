Multiplicar l’energia de forma natural

Una persona caminant descalça damunt l’herba (Getty images)

Quan es té la sensació d’estar esgotat o fatigat, sovint, és temptador recórrer a suplements o vitamines per a obtenir un impuls d’energia. No obstant això, no sempre cal recórrer a aquests productes, ja que hi ha alternatives naturals i hàbits que poden augmentar els nivells d’energia de manera efectiva per a poder fer front a la rutina diària.

La Universitat de Harvard comparteix diferents consells per a potenciar l’energia de manera natural, des de petits canvis a la rutina fins a recomanacions alimentàries.

L’estrès pot provocar cansament i esgotament. Per a controlar l’estrès, es pot recórrer a activitats com ara parlar amb amics o familiars, practicar meditació o exercicis de respiració. Si l’estrès és persistent o intens, és convenients cercar ajuda professional amb un psicòleg. Això sempre pot ser beneficiós.

L’excés de feina és una causa comuna de fatiga. Prioritzar les activitats i simplificar les responsabilitats hi pot ajudar. Aprendre a delegar tasques, dir “no” quan calgui i demanar ajuda són passos importants. L’exercici no només millora la qualitat del son, sinó que també ajuda a reduir l’estrès, un dels principals causants de fatiga. A més, l’exercici regular augmenta els nivells de dopamina al cervell, cosa que millora l’estat d’ànim.

De vegades l’excés de descans pot causar fatiga. Establir un horari regular de son i evitar migdiades durant el dia pot millorar la qualitat del descans.





Per https://www.bebesymas.com/