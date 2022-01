Mor un jove andorrà arran d’un accident a la C-14 a Peramola

Un jove de 22 anys, veí del Principat d’Andorra, ha mort de resultes de l’accident de trànsit entre el turisme que conduïa i una furgoneta a la carretera C-14, al terme municipal de Peramola. El Servei Català de Trànsit ha confirmat la defunció aquest diumenge i ha detallat que és la primera víctima mortal del 2022 a la xarxa viària catalana.

Segons han informat els Bombers de Nargó i el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir pels volts de tres quarts de 9 del vespre, al punt quilomètric 147,5, al sud de l’Alt Urgell. Per causes que s’investiguen, es va produir una col·lisió frontal entre una furgoneta i un cotxe. Tant el conductor del cotxe, A.C.G, com els dos ocupants del vehicle industrial van patir ferides greus. Tots tres van ser traslladats pel SEM a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Al lloc dels fets també s’hi van desplaçar dotacions dels parcs de Bombers de la Seu, Coll de Nargó i Oliana i unitats dels Mossos d’Esquadra. Aquest diumenge, el centre mèdic lleidatà ha informat de la mort del jove andorrà.

A causa del xoc, inicialment es va haver de tallar la carretera en aquest punt. Posteriorment s’ha donat pas alternatiu. Tot plegat ha generat retencions puntuals en els dos sentits de la marxa al llarg del vespre.