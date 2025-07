Mor Amadeu Clausó, alcalde de Montellà i Martinet entre 1995 i 2003

Amadeu Clausó, en una entrevista al programa ‘Signes del temps’ sobre el seu projecte solidari al Perú (Imatge: CCMA)

L’urgellenc Amadeu Clausó Mas, que fou alcalde de Montellà i Martinet entre 1995 i 2003, ha mort aquest divendres als 87 anys a la Seu d’Urgell, on residia. A banda d’aquesta faceta política, Clausó també havia destacat per la seva trajectòria com a docent i per la implicació en la vida social, dins la qual els darrers anys havia impulsat projectes de solidaritat i cooperació al Perú.

Nascut el 5 de desembre de 1937, Amadeu Clausó va treballar com a professor de secundària. A nivell polític, l’any 1995 va encapçalar la candidatura que va guanyar les eleccions municipals de Montellà i Martinet, per Convergència i Unió, formació que ja havia guanyat tots els anteriors comicis des de 1983. Va agafar així el relleu de Francesc Xavier Fabra i va esdevenir el cinquè alcalde de l’actual etapa democràtica en el que és, juntament amb Lles de Cerdanya, el municipi cerdà més pròxim a l’Alt Urgell.

Entre d’altres projectes, durant el seu mandat Amadeu Clausó va impulsar la creació de la Festa i Fira del Llibre del Pirineu, que en les primeres edicions -de 1996 a 2002- es va celebrar a Martinet, fins que al 2003 Organyà va agafar el relleu en l’organització, mitjançant un acord entre els dos ajuntaments. Per aquest motiu, en el 25è aniversari de l’esdeveniment -l’any 2021- Clausó va rebre un reconeixement en el marc d’una taula rodona al costat dels alcaldes d’Organyà que l’havien succeït en l’organització: Joan Busquets, Antoni Fiol i Celestí Vilà. Prèviament, al 2019 la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) a l’Alt Urgell li va concedir el Premi Estel, juntament amb Busquets, en homenatge pel fet d’haver ideat i consolidat aquesta Fira del Llibre.

D’altra banda, en l’àmbit purament polític el llavors batlle de Montellà i Martinet va defensar i reivindicar que el municipi formés part de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, en un moment en què s’estudiava la possibilitat que la Cerdanya s’integrés a la Catalunya Central. Al 2003, amb 65 anys, va tancar aquesta etapa al capdavant de l’ajuntament i va ser rellevat per Anna Maria Armengol, que esdevingué així la primera alcaldessa de Montellà i Martinet.

Després d’haver-se jubilat, Amadeu Clausó va mantenir la seva implicació a nivell social i el mateix any 2003 va anar a treballar, a títol voluntari, com a director acadèmic a l’Institut pedagògic superior públic d’Abancay (Perú). Allà va entrar en contacte amb amb la part més marginal de la societat d’aquella ciutat, i això el va motivar a impulsar una escola per a infants amb discapacitats permanents, d’entre 0 i 16 anys. L’estiu de 2006 es va inaugurar aquest centre educatiu a Abancay, amb 11 professionals entre els quals hi havia sis mestres d’educació especial, dos auxiliars de reforç, un fisioterapeuta, un xofer i un cuiner.

Posteriorment se’n va fer una ampliació, tot plegat sota la gestió de La Salle. El projecte, amb unes inversions que en total superaven els 100.000 euros, va rebre aportacions de diferents administracions i estaments del Pirineu i de Catalunya, com ara els ajuntaments de la Seu d’Urgell, Montellà-Martinet, Oliana i Alp; els consells comarcals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya; organitzacions com Mans Unides d’Andorra i el Club Rotary Alt Urgell, i particulars de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Principat d’Andorra i municipis de fora el Pirineu com les Borges Blanques, Balaguer i Barcelona. Clausó, que també hi va posar diners de la seva butxaca i va rebre l’ajut desinteressat d’arquitectes i cooperants, va tancar aquesta trajectòria de cooperació al 2011, tot i els anys posteriors va seguir divulgant-la, i havia estat membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu d’Urgell.

La missa funeral per Amadeu Clausó s’oficiarà aquest dissabte, 26 de juliol, a les 11 del matí a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. La sala de vetlla és aquest divendres a la tarda al tanatori Sant Esteve.