Tres arrestats per trobar-se en possessió d’estupefaents

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Les detencions efectuades per la Policia per possessió d’estupefaents, aquests darrers dies, han estat tres. Dilluns, a les 18:55 hores, al Pas de la Casa, en efectuar un control a la via pública, es va detenir a un home no resident de 26 anys per possessió de 0,3 grams de cocaïna. A més, aquest individu duia a sobre 0,7 grams d’haixix.

Així mateix, el passat dimarts, a les 16 hores, a la frontera del riu Runer, es va procedir a la detenció de d’una dona i un home, no residents de 33 i 48 anys, per possessió d’una pastilla d’èxtasi, i 1,9 grams de metamfetamina.