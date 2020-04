Montaner pregunta sobre els protocols de protecció dels treballadors de l’Administració

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha demanat, a través d’una pregunta oral a Govern, “si s’està plantejant de posar en marxa mesures de seguretat sanitàries homogènies efectives per protegir la salut dels treballadors públics que tenen contacte directe amb els ciutadans, mesures com mampares de protecció, guants i gel desinfectant a l’entrada dels llocs administratius oberts al públic, mesures com les que podem veure en el sector privat en molts supermercats i moltes farmàcies del país, per exemple”.

La consellera general de Terceravia ha assegurat que aquesta demanada té com a objectiu “millorar la protecció de la salut dels treballadors públics en l’entorn laboral i dels ciutadans en el context de la Covid-19”.

D’altra banda, Carine Montaner ha demanat explicacions tangibles i concretes a les informacions que han sortit publicades als mitjans de comunicació sobre el fet que l’executiu podria exigir als laboratoris privats que “s’abstinguin” de fer el test ràpid d’anticossos. Montaner ha demanat, a través d’una pregunta escrita, explicar també “com es procedirà l’anàlisi dels resultats de les proves massives públiques d’anticossos i precisar quina entitat seria la intermediària”.

Carine Montaner ha explicat que demana “resultats” i en cas que aquestes preguntes es resolguin abans de la propera sessió de control a Govern del proper 14 de maig retirarà les preguntes, ja que “el meu objectiu és resoldre la situació i treballar pel bé de la ciutadania”.