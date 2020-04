Mortés agraeix la predisposició de la minoria

El cònsol major d’Ordino, J. Àngel Mortés, ha agraït la predisposició d’Enric Dolsa i Sandra Tudó, que s’han posat a disposició de la majoria per fer front a la crisi de la Covid-19. Ha estat la primera sessió de Consell de Comú que s’ha celebrat de forma telemàtica amb la presència de tots els consellers.

El consell amb nou punts a tractar, s’ha obert amb el condol als familiars de les víctimes i paraules d’agraïment per la feina dels mitjans de comunicació que han pogut seguir la compareixença des de casa.

El cònsol ha explicat que en aquests moments el pressupost i el marc dels propers tres anys estan en fase d’anàlisi però “la prioritat ha de ser reactivar l’economia de la parròquia”. En aquest sentit, l’aprovació de la concessió a Secnoa per a la construcció d’un mirador i un rellotge solar a Arcalís, a la zona de Peyreguils “pot arribar a ser un impuls per a la reactivació del turisme a la parròquia, que serà molt necessària a curt termini”, segons ha dit Mortés. El termini per a lla construcció del mirador per un import de 497.624 € s’estimava en quatre mesos.

Pel que fa a les conseqüències econòmiques, Mortés ha indicat que a les despeses d’urgència i a l’aportació a Govern, s’establirà un criteri de prioritats per saber amb quines inversions es continuarà i quines s’hauran de frenar o ajornar, com la inversió del CEO o algunes de les subvencions aprovades. El conseller Enric Dolsa s’ha mostrat preocupat per la possible davallada d’ingressos per la construcció i ha dit que ‘no era moment de fer oposició i sí d’anar tots a una’. En la mateixa línia s’ha mostrat Sandra Tudó, la consellera que ha dit ‘tothom hem de contribuir amb el nostre granet de sorra”. Tudó ha lamentat que l’Hotel Casamanya probablement hagi d’esperar i ha instat a ser enginyosos per dinamitzar els comerciants i la parròquia d’Ordino.

Altres acords aprovats avui han estat la modificació del calendari fiscal que ajorna la presentació de remeses i el pagament segons el tipus de tribut fins el novembre de 2020 quan finalitzava al juny. Un altre dels acords aprovats a la sessió, ha estat l’ajornament d’un any per complir amb l’ordinació reguladora de terrasses i ocupació de la via pública, per part de bars i restaurants de la parròquia.