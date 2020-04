Cinc autocars porten temporers a Tolosa per agafar un vol de tornada a l’Argentina

Una flota de cinc autocars d’Andbus ha recollit des de diferents punts del país, com ara Andorra la Vella, Escaldes, Encamp, Arinsal, la Massana, el Tarter i el Pas de la Casa, un total de 95 treballadors temporers que ben entrada la matinada han sortit en direcció a Tolosa.

Cap a les sis del matí han arribat a l’aeroport de la ciutat francesa des d’on era previst que agafessin un avió fins a París i després, un altre vol amb destí a Buenos Aires.

Segons va comentar el ministre portaveu en roda de premsa ahir, demà i dissabte hi hauria programats més vols per als temporers atrapats al Principat.

En principi la companyia Andbus també serà l’encarregada de portar una quinzena de persones demà a Madrid i Autocars Nadal seria la responsable dissabte de desplaçar un grup de trenta a l’aeroport de Barcelona. Altres nacionalitats, com ara la peruana, ho tenen més difícil per poder tornar, ja que no hi ha tanta oferta de vols.

Amb això, un temporer del Perú, Jorge Tunjar, assenyala que “jo tenia un vol programat pel dos de maig, però es va cancel·lar. Ara està reprogramat pel dos de juny, espero que per aquelles dates els vols es vagin alliberant i habilitant”. També afegeix que es va registrar al comú de Canillo, ja que viu allà, i li van proporcionar un allotjament.

El col·lectiu de temporers celebra que es puguin fer aquests viatges però destaca que en primera instància s’haurien de seguir prioritzant les persones vulnerables.