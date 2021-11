Montaner pregunta per possibles indemnitzacions per als afectats greus per la vacunació de la Covid-19

La consellera no adscrita Carine Montaner ha presentat per escrit dues preguntes relatives a la informació que s’ofereix des de Govern sobre les persones ingressades a l’UCI per Covid-19 i sobre hipotètiques indemnitzacions per possibles efectes secundaris greus provocats per la vacunació.

Aquest dilluns Montaner ha registrat dues preguntes sol·licitant resposta escrita per part de Govern sobre qüestions relacionades amb la Covid-19. En la primera demana que s’aixequi el “secretisme respecte a l’estat de vacunació de les persones ingressades a l’UCI per tal d’informar degudament la ciutadania del que està passant.”

En la segona qüestió, la consellera no adscrita demana “qui indemnitzarà a les víctimes de les vacunes per Covid-19 a Andorra en cas d’efectes secundaris greus” tenint en compte que “les firmes farmacèutiques que fabriquen les vacunes no són legalment responsables.”