La proposta del Pacte d’Estat de Salut contempla el reforçament del sistema sanitari

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha reunit aquest dilluns amb representants dels cinc grups parlamentaris que configuren el Consell General per presentar la proposta del Pacte d’Estat de Salut. Aquesta trobada reprèn els treballs per assolir un acord polític transversal en l’àmbit de la salut iniciat abans de la crisi sanitària de la COVID-19.

De fet, tal com ha exposat el cap de Govern als presents en aquesta reunió -Carles Ensenyat, del Grup Parlamentari Demòcrata, Ferran Costa del Grup Parlamentari Liberal, Carles Naudi, del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, Pere López del Socialdemòcrata, Pere López, i Joan Carles Camp del Grup Parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents-, cal treballar, ara més que mai de manera conjunta per afrontar els grans reptes actuals i futurs i establir un sistema sanitari sostenible que garanteixi una atenció de qualitat a la ciutadania.

El text té com a objectiu una entesa entre l’Executiu i els representats al parlament per dur a terme, a mitjà i llarg termini, una sèrie d’accions per evolucionar i millorar el sistema sanitari del Principat. Els grans compromisos del Pacte d’Estat de Salut es tracen amb l’enfortiment de la governança del sistema, l’adequació dels recursos humans i materials i la millora d’un sistema d’atenció centrat en la persona.

Terceravia ha refermat el seu compromís vers la ciutadania i la posició de mà estesa per treballar en benefici del país. “Hem anat a sentir que ens proposaven, no podia ser d’una altra manera, la pandèmia ens ha ensenyat la importància de tenir un sistema sanitari fort“, ha explicat Joan Carles Camp.

D’alta banda el president del grup parlamentari socialdemòcrata, López ha subratllat que els socialdemòcrates no estan d’acord amb el document que l’executiu els va lliurar, tal com ja havien fet saber anteriorment, perquè “hi ha molts punts que no formen part de la visió a llarg termini que ha de tenir un Pacte d’Estat de Salut”.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari ha destacat que el PS vol que es tracti l’ecofinançament, la sanitat gratuïta en certs casos, la regulació de l’activitat dels professionals sanitaris, així com una millora del sistema perquè no cal una reforma completa d’aquest i una sanitat més propera i amb una cartera de serveis més extensa. Pere López ha acordat amb el cap de Govern fer una contraproposta per escrit i exposar-les en un nou document per tal de millorar el Pacte d’Estat de Salut en la pròxima reunió.

La proposta presentada recull com la gestió de la pandèmia s’ha basat principalment en la difusió i el control de les mesures de protecció que cal seguir, la ràpida detecció del virus i l’aïllament dels positius i dels seus contactes, i l’adequació de l’assistència sanitària i la vacunació. També contempla la coordinació establerta amb els prestadors sanitaris, els col·legis professionals, les associacions, els altres ministeris, els comuns i altres institucions. El text compartit fa palès com l’emergència sanitària ha de suposar una oportunitat de millorar el sistema sanitari del país.

Durant les pròximes setmanes, els grups parlamentaris faran les seves aportacions a la proposta de text. Està prevista una nova reunió a mitjans del mes de desembre.