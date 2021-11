Encamp clou el cicle de musicals infantils amb les entrades exhaurides a totes les sessions

La sala de festes del Complex esportiu d’Encamp ha acollit aquest dissabte a les 11 hores la primera representació del musical ‘Aladdín’. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha manifestat que estem satisfets per com s’ha desenvolupat aquest cicle de musicals amb un total de quatre representacions. “Hem fet el complet en totes i cada una de les funcions, doblant amb una sessió de matí i una de tarda a causa de les mesures de la pandèmia”.

Amb aquest cicle de musicals, el Comú d’Encamp referma la seva aposta per la cultura i Marot ha recordat que encara queda la representació d’una obra en el marc de la temporada de teatre nacional. Serà el pròxim 27 de novembre amb ‘L’avantsala’, de la Cia. És Grata. “Creiem que és important apostar per la cultura local amb companyies del país” perquè aporten espectacles de molt bona qualitat, ha indicat el conseller.

Després de la bona rebuda que han tingut tant el cicle com la temporada, des del Comú d’Encampo es continuarà treballant de cara l’any vinent per millorar-ne la qualitat. De fet, pel que fa als musicals, la intenció de cara el 2022 és ampliar-ho a altres públics i no només als infants, ha avançat Marot, assegurant que la intenció de la corporació també és continuar creixent i apostant pel teatre nacional.