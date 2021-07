Mònica Doria satisfeta del resultat al seu debut olímpic, però amb ganes de més

Mònica Doria s’ha mostrat molt satisfeta del resultat aconseguit al seu debut olímpic a la prova classificatòria de caiac, on ha aconseguit la 14a posició. Tot i que ha estat una alegria controlada, el gran objectiu de la palista és arribar a la final.

“Estem molt contents perquè hi havia molts nervis i trencar el gel no és fàcil”, ha reconegut la palista, tot apuntant que “hi ha hagut errors”. Amb tot, “el resultat ha estat correcte i suficient per a passar a la semifinal”.

En aquest sentit, tant Doria com el director tècnic de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac, Toni Cadena, han reconegut que hi ha força aspectes a millorar, sobretot de cara a la final olímpica, que és el gran objectiu per a la palista.

“Anem a totes”, ha assegurat Doria, tot reconeixent que “s’ha de fer molt bé a la semifinal per a tenir un lloc a la final”. Per la seva part, Cadena ha remarcat que tot i que “ha demostrat ser molt ràpida a la baixada, però li ha faltat regularitat”. Una regularitat que haurà d’aconseguir per a arribar a la final.