El Comú de Canillo inaugura l’aparcament Font de Ferro de Ransol

En el marc de la Festa Major de Ransol, el Comú ha inaugurat avui l’aparcament Font de Ferro d’aquest veïnat de la parròquia. L’edifici compta amb un total de 8 semi plantes (planta baixa, 2 plantes i la coberta) i té una superfície de més de 6.780 metres quadrats.

El nou pàrquing ofereix prop de 200 places per a turismes i 6 destinades a autobusos o camions, així com s’han incorporat 3 places per a recàrrega de vehicles elèctrics. El projecte es va iniciar en el mandat anterior amb l’excònsol major, Josep Mandicó amb la voluntat de solucionar les dificultats d’estacionament de la zona, sobretot durant els períodes de temporada alta en la qual es rep una gran afluència de visitants a les pistes d’esquí de Grandvalira.

L’equipament vertical amb barrera ha suposat una inversió de prop de 3,8 milions d’euros. L’equipament es troba a la carretera dels Plans a Ransol amb el seu encreuament amb el riu de la Coma a la part inferior del poble de Ransol i funcionarà com la resta de pàrquings comunals de la parròquia amb tarifes i abonaments.

Pel que fa a les característiques de l’equipament, està construït en semi plantes i en el seu disseny s’ha posat especial èmfasi en eliminar qualsevol pilar entre places d’aparcament així com la circulació per als vianants és lliure de barreres. En termes de sostenibilitat, disposa d’un sistema de ventilació i il·luminació natural per tal de reduir el mínim la seva despesa energètica. La impermeabilització de la coberta i de les plantes interiors s’ha dut a terme amb un innovador sistema aplicant poliuretà en calent amb un acabat que garanteix la seva durabilitat i permet un manteniment més econòmic. Quant als materials, s’ha optat per revestiments i acabats de mínim o nul manteniment i alhora que aconsegueixin una integració correcta amb el seu entorn natural i seguint la normativa comunal.

El projecte i la direcció facultativa ha anat a càrrec d’Enginesa. L’UTE Tecsol i TP La Coma han assumit les tasques de la primera fase de desmunt i sosteniment del terreny. L’empresa Cevalls ha realitzat la segona fase amb les obres de la construcció de l’edifici.

A l’acte d’inauguració hi han assistit els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal així com l’excònsol, Josep Mandicó, els màxims representants de les empreses que han participat en el projecte del nou aparcament i els veïns del poble de Ransol.