Mònica Doria, 14a en K1 femení a la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom a la Seu d’Urgell

Mònica Doria ha finalitzat amb un 14è lloc la participació en la prova de K1 femení de la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom a la Seu d’Urgell, que es disputa fins aquest diumenge al Parc Olímpic del Segre.

La palista del Cadí Canoë–Kayak i principal representant de l’equip d’Andorra s’ha quedat a prop de la final, amb un temps de 100,86 a la semifinal. El mateix ha passat amb la vigent subcampiona olímpica, Maialen Chourraut (Atlético). L’esportista basca ha quedat 11a (99,75). Per la seva part, la pontsicana Laia Sorribes (Mig Segre) ha fet un bon temps, però s’ha saltat una porta, cosa que ha fet que acabés 27a. 147.09.

A la final, l’australiana Jessica Fox -campiona olímpica de C1 i bronze en K1- ha guanyat de manera incontestable (89,02), amb un avantatge de 3,66 sobre la britànica Mallory Franklin, que ha obtingut la plata (93,58). El bronze ha estat per a l’eslovaca Eliska Mintalova (97,28). Amb aquest triomf, Fox es referma com a líder del rànquing general.

En K1 masculi, Pau Etxaniz s’ha quedat literalment a una passa del podi. El palista de l’Atlético, format a la Seu, ha estat 4t (83,27), amb només una centèsima de diferència sobre el tercer, l’eslovè Peter Kauzer (83,26). Etxaniz també ha fet quasi el mateix temps que el guanyador, el txec Vit Prindis (82,76), i que el segon, el jove austríac Felix Oschmautz (83,12). Tots quatre han acabat el seu descens sense penalitzacions.

D’altra banda, el 5è lloc ha estat pel palista pirinenc Boris Neveu, de l’equip francès (84,09). Per la seva part, Joan Crespo (Santiagotarrak) ha quedat 7è (86,06). A la semifinal, David Llorente (Río Eresma) ha estat 17è (88,08) i no ha pogut lluitar per les medalles.

Aquest diumenge, finals de C1 i d’eslàlom extrem

La prova de Copa del Món d’eslàlom al Parc Olímpic del Segre finalitza aquest diumenge amb les semifinals i finals de C1 femení (amb la presència de Núria Vilarrubla, Mònica Doria, Laura Pellicer i Noemí Font i de les basques Klara Olazabal i Miren Lazkano) i de C1 masculí, amb l’urgellenc Miquel Travé (3r a l’eliminatòria prèvia), el basc Ander Elosegi i el gallec Luis Fernández. Els descensos començaran a les 9 del matí i novament les finals (12.00 h) les retransmetran en directe Esport 3, Teledeporte i Eurosport.

Diumenge a la tarda (15.15 h), hi haurà les eliminatòries i finals d’eslàlom extrem, esport que ja es prepara per estrenar-se com a esport olímpic a París 2024. Entre els participants en aquesta nova modalitat -de la qual aquest dissabte se’n fa la prèvia cronometrada- hi ha novament Núria Vilarrubla, Mònica Doria, Laura Pellicer, Miren Lazkano, Olatz Arregui i Laia Sorribes (categoria femenina) i David Llorente, Joan Crespo, Miquel Travé i Luis Fernández (categoria masculina).