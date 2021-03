Moles valora que la UE “reconeix que FEDA respon igual o millor als objectius de les directives europees”

El director general de FEDA considera que la Unió Europea ha entès perfectament les especificitats d’Andorra i ha constatat que el monopoli energètic garanteix l’equilibri entre la qualitat del servei i el preu. Per això no obligarà a liberalitzar el sector i la societat pública es mantindrà com a únic importador i distribuïdor d’electricitat.

És una de les qüestions aprovades aquesta setmana en les negociacions sobre l’acord d’associació. FEDA es garanteix el monopoli del sector, tot i que serà un acord revisable periòdicament. El director general de la societat pública assegura que esperava la decisió de Brussel·les, ja que el mercat andorrà és limitat i el servei que aporten és de qualitat. Dos aspectes que segons Albert Moles la UE ha valorat. “La situació actual de FEDA respon igual o millor als objectius de les directives europees”, defensa.

La directiva comunitària sobre energia estableix el lliure mercat en el sector, per garantir el dret a la qualitat, el preu i l’elecció final del consumidor. Aquest últim punt, segons Albert Moles, no s’ha tingut en compte en el cas d’Andorra, perquè la UE ha optat per una decisió pragmàtica. “És millor mantenir el que estem fent que no provar de canviar-ho tot perquè aniria en contra de l’esperit de la directiva”.

Mantenir el monopoli en el sector energètic i les comunicacions de les societats públiques era un dels objectius prioritaris del Govern en les negociacions amb Brussel·les. En el primer cas s’ha aconseguit, però pel que fa a Andorra Telecom els interrogants són encara molts i no sembla que es resolgui tan ràpidament.