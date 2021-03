La població creix un 0,7% en un any

A finals de febrer, la població resident al Principat ascendeix a 78.309 persones, el que suposa un augment del 0,7% (més 506 persones) respecte al mateix mes de l’any anterior. Des del departament d’Estadística informen que aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de la Massana, amb 229 residents més (+2,2%), a Canillo amb 136 persones més (+3,1%) i a Ordino amb un increment de 50 residents (+1%).

Per altra banda, les parròquies que menys han crescut en aquest darrer any han estat Encamp amb 36 residents més (+0,3%), Andorra la Vella amb 35 (+0,2%) i Sant Julià de Lòria amb 30 (+0,3%). Per contra, Escaldes-Engordany perd 10 residents, el que suposa una caiguda del 0,1%.

Per nacionalitats, l’increment es concentra en el col·lectiu de nacionalitat andorrana amb un +0,9%, amb un total de 342 persones més. La segueixen altres nacionalitats amb uns 314 nous residents, el que suposa un increment del 3,9%, i 15 nous residents francesos, que representa un augment del 0,4%. Les persones amb nacionalitat espanyola i portuguesa registren un decrement de 13 i 152 persones respectivament (-0,1% i -1,7%).

Per trams d’edat, el 72,3% de la població es concentra entre les edats de 15 i 64 anys. La població menor de 15 anys representa el 13,2% i els majors de 64 anys suposen el 14,5% restant. Finalment, pel que fa a la població registrada en els censos comunals a finals de febrer és de 83.135 persones. En aquest sentit, hi ha un increment de l’1,3% respecte a la població registrada al mes de febrer del 2020 quan era de 82.058.